Lotofácil premiada no ES: capixaba já foi buscar o prêmio

Conceição da Barra, no Norte do Estado, no sorteio da Lotofácil já foi buscar o prêmio de R$ 2.661.083,63 nesta quinta-feira (06). O ganhador da aposta milionária de, no Norte do Estado, no sorteio da Lotofácil já foi buscar o prêmio de R$ 2.661.083,63 nesta quinta-feira (06).

Em um único jogo o apostador acertou os 15 números sorteados no concurso de quarta-feira (05). São eles: 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 15 - 16 - 19 - 22 - 23 - 25.

De acordo com um dos donos da lotérica premiada, localizada no Centro, o apostador milionário é morador do município, fez uma aposta única e ganhou o sozinho o prêmio.





"O sortudo fez uma única aposta e ganhou uma bolada dessas. Ele já veio buscar o prêmio", disse Frederico Barros. Após a divulgação do resultado, o comerciante disse que o número de apostas na lotérica, que existe há 20 anos, também aumentou.

"As pessoas estão comentando muito na cidade e o número de apostas aqui aumentou um pouco. Em 20 anos de lotérica, nunca tinha saído um prêmio tão grande assim daqui. Já cheguei até a ouvir piadas sobre isso. Agora que estamos com o pé quente, outras pessoas também vieram apostar", disse.