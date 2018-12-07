Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
APOSTA MILIONÁRIA

Lotofácil premiada no ES: capixaba já foi buscar o prêmio

O apostador milionário é morador do município, e fez uma aposta única

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 22:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 22:27
O ganhador da aposta milionária de Conceição da Barra, no Norte do Estado, no sorteio da Lotofácil já foi buscar o prêmio de R$ 2.661.083,63 nesta quinta-feira (06).
Em um único jogo o apostador acertou os 15 números sorteados no concurso de quarta-feira (05). São eles: 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 15 - 16 - 19 - 22 - 23 - 25.
De acordo com um dos donos da lotérica premiada, localizada no Centro, o apostador milionário é morador do município, fez uma aposta única e ganhou o sozinho o prêmio.

"O sortudo fez uma única aposta e ganhou uma bolada dessas. Ele já veio buscar o prêmio", disse Frederico Barros. Após a divulgação do resultado, o comerciante disse que o número de apostas na lotérica, que existe há 20 anos, também aumentou.
"As pessoas estão comentando muito na cidade e o número de apostas aqui aumentou um pouco. Em 20 anos de lotérica, nunca tinha saído um prêmio tão grande assim daqui. Já cheguei até a ouvir piadas sobre isso. Agora que estamos com o pé quente, outras pessoas também vieram apostar", disse. 
A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 2.000.000,00 e o sorteio acontecerá na sexta-feira (7).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cafu estrela campanha do "Seleções Méqui"
McDonald’s convoca o craque Cafu para campanha “Seleções do Méqui” que traz combos da Copa
Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados