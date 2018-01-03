Locador encontra inquilino morto na casa onde a vítima alugava no Norte

A Polícia Civil de São Mateus deve investigar o crime Crédito: Reprodução / Street View

Um homem foi encontrado morto no banheiro da casa onde morava em São Mateus, Norte do Estado, na tarde desta terça-feira (2). Segundo a Polícia Militar, a perícia constatou indícios que comprovam que a vítima foi executada.

O corpo foi encontrado pelo dono do imóvel. Ele disse aos militares que notou a ausência do inquilino por cerca de dois a três dias. Ao chegar perto da porta da residência, sentiu um odor forte. Ao entrar, encontrou o inquilino morto no banheiro.

A perícia, no entanto, não soube precisar como foi realizado o processo da execução. Apenas o laudo médico poderia precisar as causas da morte. No local os policiais não encontraram documentos ou parentes da vítima que pudessem dar mais dados.