Laudo sobre incêndio que matou irmãos ficará pronto em até 20 dias

Incêndio em quarto em residência, em Linhares, deixa duas crianças mortas Crédito: Kaio Henrique

O laudo do Corpo de Bombeiros que vai identificar o que causou o incêndio que matou os irmãos Joaquim e Kauã, de 3 e 6 anos, na casa onde moravam, no Centro de Linhares, Norte do Estado, ficará pronto em até 20 dias. A perícia foi realizada na manhã de sábado (21), após o fogo. As informações foram passadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

De acordo com um amigo da família, o pai, George Alves, que é pastor da Igreja Vida e Paz, no bairro Interlagos, estava sozinho na residência com as duas crianças. A esposa, também pastora, estava com o filho mais novo do casal em um congresso na cidade mineira de Teófilo Otoni. Por volta das 2 horas de sábado (21), o pai dos meninos escutou os filhos gritando e olhou a babá eletrônica, que estava apitando. Nesse momento, identificou o fogo.

George tentou socorrê-los, mas, por causa das chamas, não conseguiu retirar os filhos. Vizinhos também tentaram ajudar, mas não foi possível.

Os irmãos Cauã, de camisa preta, e Joaquim, de branco, morreram no incêndio. O irmão menor não estava em casa e escapou da tragédia Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

SUSPEITA DE CURTO-CIRCUITO

O Corpo de Bombeiros, quando chegou ao local, já encontrou os irmãos mortos carbonizados. A suspeita inicial é a de que algum aparelho eletrônico tenha causado o acidente.

O sargento do Corpo de Bombeiros Paulo Roberto Rodrigues Nascimento foi quem fez o socorro, após a viatura ser acionada. Em entrevista à CBN Vitória, ele relatou que, ao chegar na residência, precisou conter as chamas que já tomavam o quarto. Ao conseguir se aproximar das crianças, identificou que elas já estavam mortas.

EXAME DE DNA

Nesta segunda-feira (23), segundo a Polícia Civil, será realizado exame de DNA no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificar os corpos. Somente após identificados, serão liberados para a família realizar o enterro. A previsão é a de que o laudo seja concluído em 15 dias.

CASAL JÁ HAVIA PERDIDO UMA FILHA

O casal de pastores George Alves e Juliana Salles, que perderam os filhos Joaquim e Kauã na tragédia dentro de casa, tiveram que lidar recentemente com a morte da filha pequena, há aproximadamente 1 ano e meio, por causa de uma enfermidade, revelou o pastor Eufrásio Marques, amigo da família.