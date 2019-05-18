PREJUÍZO

Lama de obra inacabada invade casas após forte chuva em Linhares

Serviço incompleto da Prefeitura fez morador perder tudo e eletricista levar prejuízo de R$ 5 mil

Publicado em 18 de maio de 2019 às 15:32 - Atualizado há 6 anos

Lama de obra inacabada da Prefeitura de Linhares invade casa de moradores do bairro Planalto Crédito: Luiz Zardini | TV Gazeta Norte

Lama por todo lado: este foi o cenário encontrado por moradores do bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Estado, ao chegarem em casa, na noite desta sexta-feira (17). Uma obra inacabada de drenagem e pavimentação, realizada pela Prefeitura, na Rua Antônio dos Reis Paiva, combinada com a chuva, causou prejuízos à população local.

Pedreiro, José Severino dos Santos não estava em casa quando tudo aconteceu. “Ontem à noite ligaram pra mim e disseram o que tinha acontecido. Quando cheguei, não tinha mais o que ser feito. Perdi tudo. Precisei dormir em um colchão, na casa de uma vizinha”, relatou ele, que ainda precisa limpar a residência.

De acordo com a vendedora Gildene da Silva, a obra que causou o transtorno já começou há mais de um mês. “Eles vieram e deixaram dois buracos enormes abertos e toda essa terra na rua. Antes, a água da chuva só passava por aqui. Dessa vez, com a lama, meu vizinho chegou a ter parte da parede da casa derrubada”, relatou

Com uma oficina na região, o eletricista Ailton Araújo Soares teme pela reação dos clientes e pelo prejuízo estimado em R$ 5 mil. “Não sei o que vou fazer, não tenho como pagar cada aparelho. Vou fazer uma vistoria, ver o que vai dar para salvar e fazer os reparos. Mais difícil do que explicar, vai ser os clientes entenderem o que aconteceu”, desabafou.

Depois de toda a perda, a preocupação dos moradores continua devido à previsão de mais chuva para Linhares nos próximos dias, de acordo com a Climatempo. “Não temos para onde ir e estamos com medo que nossas casas caiam. Aqui, somos todos de baixa renda. Queremos uma solução e o ressarcimento do prejuízo”, disse Gildene.

O QUE DIZ A PREFEITURA

De acordo com a administração municipal de Linhares, a Defesa Civil já esteve no local e prestou assistência às famílias atingidas. Todo o relatório da ocorrência será encaminhado para a Secretaria de Assistência Social, que avaliará se os moradores se encaixam no perfil do benefício do aluguel social.

Além disso, a Prefeitura de Linhares também informou que equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos irão à Rua Antônio dos Reis Paiva para adotar medidas paliativas, a fim de minimizar os impactos da chuva. A situação continuará sendo monitorada pela Defesa Civil do município.

VEJA FOTOS

