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Kauã disse ter sofrido 'maldades' de 'dois caras', revela decisão

Num dos episódios narrados na decisão, o magistrado André Dadalto afirma que 'Juliana tinha conhecimento dos supostos abusos sexuais sofridos pelos seus filhos'

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 16:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 16:20
Joaquim, 3 anos, e, à direita, Kauã, 6 anos, foram mortos em Linhares Crédito: Facebook
Após a perícia dos celulares de Georgeval Alves e Juliana Salles, um outro abuso - além do dia da morte dos dele e do irmão Joaquim - sofrido pelo menino Kauã, de 6 anos, foi descoberto. A informação consta na denúncia judicial que determinou a prisão preventiva da pastora Juliana Salles. De acordo com as investigações, a mãe nada fez para pôr fim às agressões.
Num dos episódios narrados na decisão, o magistrado André Dadalto afirma que Juliana tinha conhecimento dos supostos abusos sexuais sofridos pelos seus filhos e vítimas, tanto que em uma conversa entre os acusados (ela e o marido), a vítima Kauã, 6, reagiu emocionalmente após ter sofrido maldades por parte de dois caras na piscina, entretanto, eles não tomaram qualquer medida ou providência em relação ao ocorrido.
ABUSOS ANTERIORES
A decisão judicial diz ainda que os irmãos Kauã e Joaquim, 3, já haviam relatado na escola os abusos sexuais sofridos. A vítima Kauã em certas ocasiões chorava desesperadamente, mas alegava aos seus professores que não podia relatar a motivação.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
A narrativa prossegue afirmando que Joaquim, também na escola, relatava que sofria abusos sexuais, quando então os acusados lá compareceram no estabelecimento de ensino afirmando que os abusos não eram praticados no âmbito doméstico e familiar. Segundo as investigações, o casal tentava direcionar a culpa das agressões ao menino para outra criança de 5 anos de idade.
CENA DO CRIME
Outra revelação contida na decisão torna o caso ainda mais estarrecedor. Após a morte dos irmãos, o casal esteve junto na casa para alterar a cena do crime e jogaram objetos no quarto das crianças e retiraram quase todos os objetos da mesma, inclusive lençóis e demais roupas de cama, entregando-os a terceiros para serem lavados.
ASCENDER NA IGREJA
A investigação aponta que mesmo conhecendo todo o histórico de George, a esposa o apoiava em seus propósitos em ascender na igreja, angariando fiéis e assim qualidade de vida financeira até então não experimentada por eles.
Em outro trecho da decisão consta que o pastor George em parceria com a pastora Juliana buscava uma ascensão religiosa e aumento expressivo de arrecadação de valores por fiéis e, para esta finalidade, ceifou a vida dos menores Kauã e Joaquim para se utilizar da tragédia em seu favor.
 

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