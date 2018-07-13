Justiça nega revogação da prisão da pastora Juliana Salles

A pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos Kauã e Joaquim, foi presa na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. FOTO: VICTOR COUY/TV LESTE MG Crédito: TV Leste | Record MG

A Justiça negou o pedido de revogação da prisão da pastora Juliana Salles. A solicitação foi feita pela junta de defesa da suspeita de envolvimento nas mortes dos filhos Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos. Segundo a advogada Milena Freire, o pedido foi indeferido pelo juiz.

Ainda de acordo com a defesa, também foi feito um pedido para que Juliana não seja transferida para uma penitenciária do Espírito Santo e continue no Presídio Feminino de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, onde está presa desde o dia 20 de junho.

Já foi pedido para que ela seja mantida em Teófilo Otoni. Em relação à gravidez, a gente vai ter a resposta hoje, espero . Se for positivo (o resultado do exame), a gente vai reiterar o pedido de revogação, que foi indeferido. E nós vamos entrar também com um habeas corpus no Tribunal de Justiça, informou Milena.

Os advogados de defesa preferem que Juliana fique em Teófilo Otoni porque um deles mora na cidade e consegue assessorá-la. Como não tem presídio feminino em Linhares, provavelmente a pastora seria transferida para a penitenciária de Colatina, o que dificultaria o contato frequente com a defesa e também as visitas da família dela, que mora em Linhares.

Não foi possível ter mais informações sobre o pedido de revogação da prisão da pastora porque o processo está sob segredo de Justiça. Juliana é acusada pelo Ministério Público Estadual de conduta omissiva nas mortes dos filhos. Eles teriam sido abusados sexualmente, agredidos e queimados vivos por Georgeval Alves Gonçalves, o pastor George, segundo a conclusão da Polícia Civil.