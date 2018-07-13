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Tragédia de Linhares

Justiça nega revogação da prisão da pastora Juliana Salles

Pedido feito pela defesa da mãe de Kauã e Joaquim foi indeferido pelo juiz. Advogada ainda confirmou que solicitou que Juliana não seja transferida para um presídio do Espírito Santo

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 15:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 15:02
A pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos Kauã e Joaquim, foi presa na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. FOTO: VICTOR COUY/TV LESTE MG Crédito: TV Leste | Record MG
A Justiça negou o pedido de revogação da prisão da pastora Juliana Salles. A solicitação foi feita pela junta de defesa da suspeita de envolvimento nas mortes dos filhos Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos. Segundo a advogada Milena Freire, o pedido foi indeferido pelo juiz.
Ainda de acordo com a defesa, também foi feito um pedido para que Juliana não seja transferida para uma penitenciária do Espírito Santo e continue no Presídio Feminino de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, onde está presa desde o dia 20 de junho.
Já foi pedido para que ela seja mantida em Teófilo Otoni. Em relação à gravidez, a gente vai ter a resposta hoje, espero. Se for positivo (o resultado do exame), a gente vai reiterar o pedido de revogação, que foi indeferido. E nós vamos entrar também com um habeas corpus no Tribunal de Justiça, informou Milena.
Os advogados de defesa preferem que Juliana fique em Teófilo Otoni porque um deles mora na cidade e consegue assessorá-la. Como não tem presídio feminino em Linhares, provavelmente a pastora seria transferida para a penitenciária de Colatina, o que dificultaria o contato frequente com a defesa e também as visitas da família dela, que mora em Linhares.
Não foi possível ter mais informações sobre o pedido de revogação da prisão da pastora porque o processo está sob segredo de Justiça. Juliana é acusada pelo Ministério Público Estadual de conduta omissiva nas mortes dos filhos. Eles teriam sido abusados sexualmente, agredidos e queimados vivos por Georgeval Alves Gonçalves, o pastor George, segundo a conclusão da Polícia Civil.
George é pai de Joaquim e padrasto de Kauã, e estava sozinho com os meninos no dia do crime, na madrugada de 21 de abril. Na ocasião, a pastora tinha viajado para um congresso da Igreja Batista Vida e Paz em Minas Gerais. O casal liderava o templo de Linhares.

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