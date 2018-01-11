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Invasão

Justiça determina reintegração de posse de terreno em Baixo Guandu

Foi determinada que as pessoas que estão invadindo a propriedade desocupem a área no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 17:37

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 17:37

Invasão de terra em Baixo Guandu, na região Noroeste do Estado, neste domingo Crédito: Internauta | Whatsapp
Uma família de Baixo Guandu, região Noroeste do Estado, que teve a 
propriedade rural invadida
 por cerca de 200 pessoas há quatro dias, conseguiu na Justiça uma liminar para a reintegração de posse.
O juiz da 1ª Vara do município determinou nesta quinta-feira (11) a reintegração de posse da propriedade, que é  localizada no bairro Valparaíso.
Segundo a Justiça, quem tem direito ao terreno de dois alqueires é Joelma Furtado de Melo, filha de Jovino Furtado de Melo, 73 anos, que era o proprietário antes de falecer. O idoso morreu em um acidente em 25 de dezembro de 2017. 
No domingo (07), cerca de 200 pessoas invadiram a propriedade, algumas delas armadas com foices, e permaneceram no local.
Multa
Foi determinado pelo juiz Denner Carpadena que os invasores desocupem a área no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500 sobre cada indivíduo.
O oficial de justiça deverá realizar uma visita ao local para verificar se a ordem judicial foi cumprida, e caso existam invasores, deverá identificar todos os invasores, observando as cautelas legais.
Foi solicitado o apoio da Polícia Militar tendo em vista a quantidade de pessoas envolvidas para o cumprimento da decisão.

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