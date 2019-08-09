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Noroeste do ES

Justiça condena fotógrafo a pagar R$ 2 mil de indenização a cliente

Profissional enviou outra pessoa para fotografar um aniversário em Barra de São Francisco

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 06:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 06:32
Fotógrafo Crédito: Alberto GE/ Pixabay
As fotografias de um aniversário viraram caso de Justiça em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. Por enviar outro profissional no lugar, um fotógrafo terá que indenizar a cliente, que ficou insatisfeita com as fotos tiradas na festa da filha. Por danos morais, ele terá que pagar R$ 2 mil e ainda devolver os R$ 600 pagos pela contratação do serviço.
De acordo com a decisão do juiz de direito Thiago Balbi da Costa, divulgada nesta quinta-feira (8) pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), “a situação transborda do mero aborrecimento, adentrando o dano de ordem moral, especialmente em razão de envolver registro fotográfico de evento familiar, circunstância que traz consigo elevada carga emocional”.
Justiça condena fotógrafo a pagar 2 mil reais de indenização à cliente
Em defesa, o fotógrafo afirmou que teria avisado com antecedência a cliente sobre o envio do outro profissional para realizar o trabalho. No entanto, ainda de acordo com a sentença do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Barra de São Francisco, não há elementos que comprovem tal aviso e a substituição do profissional “implica em uma violação ao contratado”.
 > Trabalho de fotógrafo em festa de aniversário vira caso na Justiça

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