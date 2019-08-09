Justiça condena fotógrafo a pagar R$ 2 mil de indenização a cliente

As fotografias de um aniversário viraram caso de Justiça em Barra de São Francisco, nodo Estado. Por enviar outro profissional no lugar, um fotógrafo terá que indenizar a cliente, que ficou insatisfeita com as fotos tiradas na festa da filha. Por danos morais, ele terá que pagar R$ 2 mil e ainda devolver os R$ 600 pagos pela contratação do serviço.

De acordo com a decisão do juiz de direito Thiago Balbi da Costa, divulgada nesta quinta-feira (8) pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (), “a situação transborda do mero aborrecimento, adentrando o dano de ordem moral, especialmente em razão de envolver registro fotográfico de evento familiar, circunstância que traz consigo elevada carga emocional”.

Em defesa, o fotógrafo afirmou que teria avisado com antecedência a cliente sobre o envio do outro profissional para realizar o trabalho. No entanto, ainda de acordo com a sentença do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Barra de São Francisco, não há elementos que comprovem tal aviso e a substituição do profissional “implica em uma violação ao contratado”.