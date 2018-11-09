Justiça autoriza advogado do pai de Kauã a entrar no processo

Pai do Kauã com a foto do filho Kauã ao lado de Joaquim Crédito: Marcelo Prest

Linhares, foi autorizado a entrar no processo, através de uma decisão judicial desta quarta-feira (07). O advogado Siderson Vitorino, que representa a família de Rainy Butkovsky, pai biológico de Kauã Butkovsky, de 6 anos, que foi morto junto com o irmão Joaquim Alves, na casa onde eles moravam no dia 21 de abril em, foi autorizado a entrar no processo, através de uma decisão judicial desta quarta-feira (07).

acesso aos autos movidos pelo estado contra os pastores Georgeval Alves Gonçalves e Juliana Pereira Sales Alves, como assistente de acusação, para representar a família, mas o pedido foi inicialmente negado, de acordo com ele, com a alegação de que Rainy só é pai biológico de uma das crianças vítimas do crime. Porém, após entrar com um recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), o pedido foi aceito. Vitorino disse que tentou, para representar a família, mas o pedido foi inicialmente negado, de acordo com ele, com a alegação de que Rainy só é pai biológico de uma das crianças vítimas do crime. Porém, após entrar com um recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), o pedido foi aceito.

"Manejamos um mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para contemplar o direito líquido e certo da parte ofendida com a morte de seu filho e nesta quinta-feira (08), o recurso foi aceito. Fui habilitado e intimado a comparecer na próxima audiência marcada", disse.

Na próxima semana, o advogado disse que virá a Linhares, para ter acesso ao processo.

"Vamos nos orientar de acordo com o que já está posto no caderno processual para depois tomarmos algumas providências", disse.

Em entrevista concedida na quarta-feira (07) ao Gazeta Online, Vitorino considerou como absurda a saída da pastora do Centro Prisional Feminino de Cariacica.