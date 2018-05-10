'Juliana está sofrendo muito' , diz amiga de pastora em enterro

Juliana Salles em desabafo à amiga: "Saíram quatro [filhos] dentro de mim e agora só tenho um" Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma amiga do casal de pastores Geoge Alves e Juliana Salles, que esteve no sepultamento dos irmãos Joaquim Alves e Kauã Salles e que também é membra da Igreja Batista Vida e Paz de Linhares, no Norte do Estado, disse que Juliana está sofrendo muito.

Abalada, Simone Soares disse que Juliana desabafou com ela. "Ela me disse emocionada: Saíram quatro [filhos] dentro de mim e agora só tenho um, relembrou.

A amiga contou que conhece o casal desde 2014, há três anos e meio, quando compareceu ao primeiro culto onde George Alves tinha um salão de beleza, no bairro Interlagos.

Na primeira reunião no salão, eu estive lá. O casal se apresentou como membro da igreja, pessoas recém-convertidas que estavam em um momento feliz de transformação da vida, disse.

CONVIVÊNCIA

Além de ser amiga do casal, Simone Soares disse que eles conviviam bastante e que, um dos irmãos que morreu carbonizado, já chegou a dormir na casa dela.

As crianças foram muito felizes. Joaquim já dormiu na minha casa. Eles nunca levaram um tapa dos pastores. Muita gente não gostava do George por ele ser autêntico. Estamos todos muito tristes. Além da dor da perda, eles estão sendo julgados pelas pessoas, disse.

ACOLHIMENTO

Simone Soares contou, também, que os pastores acolhiam os membros da igreja em casa. Eles levavam muita gente para morar na casa deles. Falavam que passariam o tempo necessário para que a pessoa pudesse melhorar e retornar a convivência com a família. Eles cuidavam das pessoas que tinham uma vida turbulenta. Ele era um grande amigo e pastor, pois cuidava das pessoas, finalizou