Jovens são baleados em Linhares

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Geral de Linhares

Gazeta Online

Leonardo Lucas da Silva

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de julho de 2019 às 20:29

 - Atualizado há 6 anos

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Dois jovens de 16 e 17 anos foram baleados na Avenida do Contorno, no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 17h deste domingo (21).

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada e ao chegar ao local foi informada sobre o registro de tiros na região, porém nenhuma vítima foi encontrada. Em seguida, os militares foram até o Hospital Geral de Linhares onde foram constatados que duas pessoas deram entrada no hospital vítimas de uma dupla tentativa de homicídio.

A Polícia Militar realizou buscas no bairro, mas nenhum suspeito foi preso. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. Informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato. Quem puder contribuir com informações pode ligar para o Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Não é preciso se identificar.

 

