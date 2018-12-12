Jovem que morreu nos EUA é velado em Sooretama

O corpo do jovem Robson Firme Sabbadini da Silva, de 26 anos, é velado em Sooretama, região Norte do Estado, desde as 7 horas desta quarta-feira (12). Ele morreu nos Estados Unidos no final de novembro e a família fez uma vaquinha para conseguir trazer o corpo ao Brasil. O velório é realizado na Igreja Católica Bom Pastor, ao lado do cemitério da cidade. Robson será enterrado no município, onde vive sua família.
De acordo com o sócio-proprietário da Funerária Recanto da Paz, Carlos Marcos Rodrigues, o Manchinha, o corpo chegou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 12h15 de terça-feira. Em seguida, foi trazido para Linhares, onde foi preparado, e na manhã desta quarta-feira foi levado para Sooretama.
Robson vivia nos Estados Unidos há 10 anos, onde morava com seu irmão gêmeo. A família está muito abalada com a morte do jovem. Uma irmã dele, a autônoma Laise Firme Sabbadini da Silva, contou que Robson era bastante comunicativo, tinha muitas amizades e sua morte pegou a todos de surpresa. Estava previsto que ele viesse ao Brasil no final de dezembro, para passar alguns dias com os parentes e os amigos. A causa da morte ainda não foi divulgada.