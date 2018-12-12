Jovem que morreu nos EUA é velado em Sooretama

De acordo com o sócio-proprietário da Funerária Recanto da Paz, Carlos Marcos Rodrigues, o Manchinha, o corpo chegou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 12h15 de terça-feira. Em seguida, foi trazido para Linhares, onde foi preparado, e na manhã desta quarta-feira foi levado para Sooretama.

Robson vivia nos Estados Unidos há 10 anos, onde morava com seu irmão gêmeo. A família está muito abalada com a morte do jovem. Uma irmã dele, a autônoma Laise Firme Sabbadini da Silva, contou que Robson era bastante comunicativo, tinha muitas amizades e sua morte pegou a todos de surpresa. Estava previsto que ele viesse ao Brasil no final de dezembro, para passar alguns dias com os parentes e os amigos. A causa da morte ainda não foi divulgada.