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Morte nos Estados Unidos

Jovem que morreu nos EUA é velado em Sooretama

O corpo de Robson Firme Sabbadini da Silva chegou ao Brasil no início da tarde desta terça-feira (11). Funerária de Linhares trouxe para o Estado

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 14:50
Robson Sabbadini vivia nos Estados Unidos há 10 anos Crédito: Reprodução/Facebook
O corpo do jovem Robson Firme Sabbadini da Silva, de 26 anos, é velado em Sooretama, região Norte do Estado, desde as 7 horas desta quarta-feira (12). Ele morreu nos Estados Unidos no final de novembro e a família fez uma vaquinha para conseguir trazer o corpo ao Brasil. O velório é realizado na Igreja Católica Bom Pastor, ao lado do cemitério da cidade. Robson será enterrado no município, onde vive sua família.
De acordo com o sócio-proprietário da Funerária Recanto da Paz, Carlos Marcos Rodrigues, o Manchinha, o corpo chegou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 12h15 de terça-feira. Em seguida, foi trazido para Linhares, onde foi preparado, e na manhã desta quarta-feira foi levado para Sooretama.
Robson vivia nos Estados Unidos há 10 anos, onde morava com seu irmão gêmeo. A família está muito abalada com a morte do jovem. Uma irmã dele, a autônoma Laise Firme Sabbadini da Silva, contou que Robson era bastante comunicativo, tinha muitas amizades e sua morte pegou a todos de surpresa. Estava previsto que ele viesse ao Brasil no final de dezembro, para passar alguns dias com os parentes e os amigos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

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