Henrique Vicozi Pontara, 18 anos, morreu no acidente Crédito: Reprodução | Facebook

Um jovem de 18 anos, identificado pela Polícia Militar como Henrique Vicozi Pontara, morreu após colidir a moto que pilotava na traseira de um caminhão. O acidente aconteceu por volta das 18 horas desta terça-feira (3), na ES 245, rodovia que liga os municípios de Linhares e Rio Bananal, no Norte do Estado.

De acordo com o boletim policial, testemunhas contaram que o condutor da motocicleta seguia na rodovia, no sentido Rio Bananal - Linhares. Próximo ao trevo de acesso à ES 248, ele se deparou com o caminhão parado na pista e não conseguiu desviar do veículo, vindo a colidir na traseira. Henrique morreu no local.

Jovem morre após bater moto na traseira de caminhão em Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

A PM informou que as ferragens, transportadas pelo caminhão, ultrapassavam as dimensões da carroceria. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou ingestão de bebida alcoólica. Ele foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares. Os veículos foram periciados e liberados no local. O corpo da vítima foi recolhido e levado para o SML de Linhares.

Segundo a Polícia Civil, o condutor prestou esclarecimentos e foi liberado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Linhares. A polícia disse também que outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar a apuração do fato.

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