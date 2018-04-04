Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES 245

Jovem morre após bater moto na traseira de caminhão em Linhares

O acidente aconteceu por volta das 18 horas desta terça-feira (3), próximo ao trevo de Colatina

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 12:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 12:11
Henrique Vicozi Pontara, 18 anos, morreu no acidente Crédito: Reprodução | Facebook
Um jovem de 18 anos, identificado pela Polícia Militar como Henrique Vicozi Pontara, morreu após colidir a moto que pilotava na traseira de um caminhão. O acidente aconteceu por volta das 18 horas desta terça-feira (3), na ES 245, rodovia que liga os municípios de Linhares e Rio Bananal, no Norte do Estado.
De acordo com o boletim policial, testemunhas contaram que o condutor da motocicleta seguia na rodovia, no sentido Rio Bananal - Linhares. Próximo ao trevo de acesso à ES 248, ele se deparou com o caminhão parado na pista e não conseguiu desviar do veículo, vindo a colidir na traseira. Henrique morreu no local.
Jovem morre após bater moto na traseira de caminhão em Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
A PM informou que as ferragens, transportadas pelo caminhão, ultrapassavam as dimensões da carroceria. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou ingestão de bebida alcoólica. Ele foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares. Os veículos foram periciados e liberados no local. O corpo da vítima foi recolhido e levado para o SML de Linhares.
Segundo a Polícia Civil, o condutor prestou esclarecimentos e foi liberado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Linhares. A polícia disse também que outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar a apuração do fato.
Jovem morre após bater moto na traseira de caminhão em Linhares
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados