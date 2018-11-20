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Tragédia

Jovem morre afogado no Rio Doce em Colatina

Rapaz de 19 anos nadava com dois irmãos mais novos, no distrito de Itapina, quando uma das crianças começou a se afogar. Os menores foram retirados da água pelo pai, mas o jovem afundou e desapareceu nas águas

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 14:49
Jovem se afogou no trecho do Rio Doce em Itapina Crédito: Brunela Alves
Um jovem de 19 anos morreu afogado no Rio Doce, no distrito de Itapina, em Colatina, região Noroeste do Estado, no início da tarde de segunda-feira (19). O corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (20), a 14 metros de profundidade. O nome do rapaz não foi informado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem estava no rio com dois irmãos mais novos quando uma das crianças começou a se afogar por volta do meio-dia. O pai dos três irmãos entrou no rio e conseguiu tirar os dois filhos mais novos da água. No entanto, o rapaz acabou afundando e desapareceu no rio.
As buscas começaram pouco depois, com a equipe de mergulho dos bombeiros, mas o jovem não foi encontrado. Na manhã desta terça-feira, quando as buscas foram retomadas, o corpo foi resgatado a 14 metros de profundidade. A corporação acionou a Polícia Civil, que foi ao local para a realização dos trabalhos de perícia e de finalização das devidas identificações.
Jovem morre afogado no Rio Doce em Colatina

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