Jovem morre afogado no Rio Doce em Colatina

Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem estava no rio com dois irmãos mais novos quando uma das crianças começou a se afogar por volta do meio-dia. O pai dos três irmãos entrou no rio e conseguiu tirar os dois filhos mais novos da água. No entanto, o rapaz acabou afundando e desapareceu no rio.

As buscas começaram pouco depois, com a equipe de mergulho dos bombeiros, mas o jovem não foi encontrado. Na manhã desta terça-feira, quando as buscas foram retomadas, o corpo foi resgatado a 14 metros de profundidade. A corporação acionou a Polícia Civil, que foi ao local para a realização dos trabalhos de perícia e de finalização das devidas identificações.