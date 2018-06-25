Jovem é morto com três tiros em praça de Linhares

Testemunhas vão depor na delegacia de Linhares Crédito: Brunela Alves

Um jovem, 21 anos, foi morto com três tiros em uma praça em Linhares, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Igor da Silva Nascimento, foi encontrado caído na Praça do Nova Esperança, no bairro Nova Esperança, na noite deste domingo (24), após já ter sido atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Os militares isolaram o local até a chegada da perícia da Polícia Civil. Ao perguntarem sobre a autoria do crime para as pessoas que estavam na região, elas informaram que não sabiam informar sobre o homicídio.