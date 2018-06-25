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Norte do ES

Jovem é morto com três tiros em praça de Linhares

A vitima foi atingida na nuca, no peito e nas costas

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 16:16
Testemunhas vão depor na delegacia de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um jovem, 21 anos, foi morto com três tiros em uma praça em Linhares, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Igor da Silva Nascimento, foi encontrado caído na Praça do Nova Esperança, no bairro Nova Esperança, na noite deste domingo (24), após já ter sido atendido pelo Corpo de Bombeiros.
Os militares isolaram o local até a chegada da perícia da Polícia Civil. Ao perguntarem sobre a autoria do crime para as pessoas que estavam na região, elas informaram que não sabiam informar sobre o homicídio.
Os peritos informaram que a vitima foi atingida por três tiros, sendo um na nuca, um no peito e um nas costas. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Colatina. O crime será investigado pela Delegacia de Linhares.

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