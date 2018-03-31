Jovem é morta a facadas em Aracruz; ex-namorado é suspeito

Taiene Reis foi morta a facada, em Aracruz Crédito: Reprodução/Facebook

Uma jovem de 20 anos foi morta a facadas em Aracruz, Norte do Estado, na noite desta sexta-feira (30). O principal suspeito do crime é o ex-namorado dela.

De acordo com à Polícia Militar, Taiene dos Reis Souza foi abordada pelo ex-namorado, na rua de casa, no bairro de Fátima, por volta de 22 horas. Ele teria passado de bicicleta, esfaqueado a jovem e fugido em seguida.

Taiene chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São Camilo. No entanto, após sofrer várias paradas cardiorrespiratórias, a menina não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela levou duas facadas no tórax e uma no braço.

Ciúmes e perseguição

De acordo com os amigos, Taiene havia terminado o namoro de dois anos e meio há uma semana. Desde então a jovem era vigiada e perseguida pelo ex. Uma amiga, que pediu para não ser identificada, contou que ela terminou o relacionamento por não suportar mais os ciúmes do namorado.

"Ele era muito ciumento, mesmo sem ela dar motivos. Ele estava sempre por perto, perseguia ela no trabalho, no almoço, nas saídas com as amigas. Partiu dela terminar porque ele era muito ciumento. Eles chegaram a dar um tempo, como ele não mudou, ela terminou", afirma a amiga.

Taiene chegou a ser aconselhada pela amiga a dar queixas na polícia, o que não aconteceu. Na noite dessa sexta-feira (30), horas antes de ser morta, ela foi a uma pizzaria com as amigas.

"Nessa semana em que eles ficaram separados, ele passou dias seguindo ela, depois sumiu. Falei para ela dar queixa na polícia, ela disse que ia, mas acabou não indo. Ontem (sexta) ela saiu com as amigas, na volta deixaram ela na esquina da rua. Ele esperou as amigas irem embora e esfaqueou ela pelas costas, bem perto da casa dela", contou.

Fugitivo

O ex-namorado, que reside no bairro Bela Vista, ainda não foi localizado pela Polícia. Segundo a PM,o jovemjá foi autuado porlesão corporal contra outra namorada.

A Polícia Civil de Aracruz não deu informações sobre o caso. Informou apenas que segue sob investigação e até o momento, ninguém foi detido.

Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo e anonimato são garantidos.