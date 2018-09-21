Jovem é assassinado a tiros na BR 101 em São Mateus

O jovem Brener Ferreira Carrafa, de 23 anos, foi morto a tiros às margens da BR 101, na tarde desta sexta-feira (21), em São Mateus, região Norte do Estado. O crime aconteceu no quilômetro 66 da rodovia, próximo à entrada do Bairro Vila Nova.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Brener passava de bicicleta pelo local, quando foi atingido por disparos de arma de fogo e caiu no canteiro. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Nenhum pertence dele foi levado. Segundo a PRF, não há câmeras de videomonitoramento próximas que tenham flagrado o crime. O corpo de Brener foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
A Polícia Civil está investigando o caso e informou que até o momento nenhum suspeito foi detido.
Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181) ou pelo site. O sigilo e anonimato são garantidos.