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Crime

Jovem é assassinado a tiros na BR 101 em São Mateus

O jovem Brener Ferreira Carrafa, de 23 anos, passava de bicicleta pelo local, quando foi atingido por disparos de arma de fogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 20:48

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 20:48

O jovem Brener Ferreira Carrafa passava de bicicleta pelo local, quando foi atingido por disparos de arma de fogo em São Mateus Crédito: Reprodução/Facebook
O jovem Brener Ferreira Carrafa, de 23 anos, foi morto a tiros às margens da BR 101, na tarde desta sexta-feira (21), em São Mateus, região Norte do Estado. O crime aconteceu no quilômetro 66 da rodovia, próximo à entrada do Bairro Vila Nova.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Brener passava de bicicleta pelo local, quando foi atingido por disparos de arma de fogo e caiu no canteiro. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Nenhum pertence dele foi levado. Segundo a PRF, não há câmeras de videomonitoramento próximas que tenham flagrado o crime. O corpo de Brener foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
A Polícia Civil está investigando o caso e informou que até o momento nenhum suspeito foi detido.
Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181) ou pelo site. O sigilo e anonimato são garantidos.

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