Jovem é amarrado após tentar enforcar a mãe em São Mateus

Populares reagiram quando viram o rapaz de 18 anos agredindo a própria mãe. Suspeito foi contido e amarrado até a chegada dos policiais. Ele foi conduzido à delegacia

Loreta Fagionato

[email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 14:03

 - Atualizado há 6 anos

Delegacia Regional de São Mateus Crédito: TV Gazeta Norte

Um jovem de 18 anos foi amarrado por populares quando tentava enforcar a própria mãe, de 44 anos, na zona rural de São Mateus, Região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na tarde deste sábado (12).

Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que seu filho estava bastante agressivo e agitado desde o dia anterior, e arrumou confusão com um irmão naquela tarde. A mãe, então, tentou conversar com o jovem, para entender o que estava acontecendo.

Neste momento, o suspeito agarrou a vítima pelo pescoço e tentou enforcá-la. Logo em seguida, populares seguraram o acusado e o amarraram, na tentativa de controlar a situação. A PM foi chamada e o jovem foi solto. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus.

Procurada, a Polícia Civil informou que todos os envolvidos foram ouvidos e liberados. Em depoimento, a suposta vítima afirmou que não houve agressão e que seu filho teve de ser contido para seu próprio bem, pois estava alterado.

