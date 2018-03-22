Jovem de moto morre após colidir em ônibus no Centro de Colatina

Lucas Tamanini Candido, 23 anos Crédito: (Foto: Reprodução)

Um jovem de 23 anos morreu após colidir a moto que conduzia em um ônibus no Centro de Colatina, Noroeste do Estado. O acidente aconteceu por volta de 21h30 desta quarta-feira (21), na Avenida Beira Rio, próximo ao Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com a PM, Lucas Tamanini Cândido perdeu o controle da moto, invadiu a contramão e bateu de frente no ônibus. A moto foi parar embaixo do coletivo. O Corpo de Bombeiros socorreu o jovem, mas ele não resistiu e morreu no pronto-socorro do Hospital Sílvio Avidos.

O ônibus estava vazio, pois, no momento do acidente, o motorista seguia até a Escola Estadual para buscar os alunos e levá-los para casa, no distrito de Baunilha, interior de Colatina.

A direção da Viação São Roque informou que tanto o ônibus como o motorista estavam em situação regular. Disse ainda que a empresa está em contato com a família do motociclista para prestar toda a assistência necessária.