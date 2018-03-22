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Beira Rio

Jovem de moto morre após colidir em ônibus no Centro de Colatina

De acordo com a Polícia Militar, Lucas Tamanini Candido, 23 anos, foi socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu e morreu no hospital

Publicado em 22 de Março de 2018 às 14:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 14:01
Lucas Tamanini Candido, 23 anos Crédito: (Foto: Reprodução)
Um jovem de 23 anos morreu após colidir a moto que conduzia em um ônibus no Centro de Colatina, Noroeste do Estado. O acidente aconteceu por volta de 21h30 desta quarta-feira (21), na Avenida Beira Rio, próximo ao Batalhão da Polícia Militar.
De acordo com a PM, Lucas Tamanini Cândido perdeu o controle da moto, invadiu a contramão e bateu de frente no ônibus. A moto foi parar embaixo do coletivo. O Corpo de Bombeiros socorreu o jovem, mas ele não resistiu e morreu no pronto-socorro do Hospital Sílvio Avidos.
O ônibus estava vazio, pois, no momento do acidente, o motorista seguia até a Escola Estadual para buscar os alunos e levá-los para casa, no distrito de Baunilha, interior de Colatina.
A direção da Viação São Roque informou que tanto o ônibus como o motorista estavam em situação regular. Disse ainda que a empresa está em contato com a família do motociclista para prestar toda a assistência necessária.
Com informações de Alessandro Bachetti e Gabriela Fardin | TV Gazeta Noroeste

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