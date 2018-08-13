Irmãos do Norte do ES começam viagem de carro pela América Latina

Irmãos se reúnem com os pais, em Linhares, antes de seguir viagem de carro pelo Brasil e mais cinco países da América Latina Crédito: Arquivo pessoal

Oito irmãos do Espírito Santo se uniram para realizar uma aventura: viajar de carro por seis estados brasileiros até chegar ao Peru e visitarem cinco países da América Latina. A viagem começou na manhã da última segunda-feira (13), quando eles saíram de Linhares em duas caminhonetes, cada uma com quatro pessoas. Ao todo, eles vão rodar 13 mil quilômetros em 27 dias de aventura sob quatro rodas.

O empresário Daniel Cesconetto contou que já é a terceira viagem longa de carro que os irmãos fazem, mas é a primeira vez com os oito reunidos. As outras viagens foram muito boas. Em 2010 viajamos em quatro irmãos e atravessamos a Cordilheira dos Andes de carro. Foi tão maravilhoso que outros irmãos se interessaram e, em 2015, fizemos outra viagem, em sete, e passamos por Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai. Desta vez, decidimos realizar o sonho de conhecer Machu Picchu, no Peru, e o deserto do Atacama, no Chile, contou.

Cada passo dos irmãos está elaborado. Antes de viajar, reservamos todos os hotéis pelo caminho, o cronograma da viagem está todo organizado. Para não fazer muitas paradas fora de hora, levamos daquelas comidinhas de viagem e também bastante água. Está tudo cronometrado, então não podemos perder tempo, afirmou Daniel.

Juntos, eles definiram o roteiro. No Brasil, vão passar por Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Rondônia e Acre, de onde vão fazer a travessia para o Peru com destino a Machu Picchu. Também vão visitar o lago Titicaca, que fica na fronteira entre Peru e Bolívia.

Depois, o destino deles será o Deserto do Atacama. No local, vão ficar alguns dias antes de colocar o pé na estrada de novo e retornar para o Brasil. Para isso, vão seguir até a Argentina e depois a Foz do Iguaçu, no Paraná, onde também vão turistar por um tempo. Na programação ainda está Curitiba e o destino final, antes de retornar para Linhares, é o Santuário de Aparecida do Norte, no interior de São Paulo. No local, pretendem agradecer o sucesso da viagem.

A família, que é natural do interior de Rio Bananal, está bastante empolgada com a aventura. Antes de seguir viagem, nos reunimos com nosso pai e nossa mãe, fizemos fotos e fomos para a estrada. Durante esse período que estaremos fora, nossas esposas e nossos filhos vão cuidar das empresas. Todos ficam um pouco enciumados, mas vamos trazer presentes para agradá-los, garantiu Daniel.