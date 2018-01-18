Instalações do SAAE viram alvo de vândalos e ladrões em Linhares

O diretor de operações do SAAE de Linhares, Zércio Largura, disse que a população também é diretamente afetada por esses crimes. Quando uma estação é paralisada, o esgoto extravasa pela ruas ou retorna para as casas dos moradores. Dentre os pontos de maior incidência de vandalismo e furto estão as ETEs dos bairros Movelar, Aviso, Canivete e do distrito de Rio Quartel e as Elevatórias do Santa Cruz, Aviso, Planalto, Canivete, Movelar e Interlagos.