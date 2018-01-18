Instalações do SAAE viram alvo de vândalos e ladrões em Linhares

Não são só as praças de Linhares, no Norte do Estado, que estão sofrendo ação de vândalos. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) também virou alvo desses criminosos. Segundo a prefeitura, no ano passado, foram registrados 30 arrombamentos com furtos em Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e Elevatórias de Esgoto Bruto do município. Os prejuízos podem chegar a R$ 100 mil.
O diretor de operações do SAAE de Linhares, Zércio Largura, disse que a população também é diretamente afetada por esses crimes. Quando uma estação é paralisada, o esgoto extravasa pela ruas ou retorna para as casas dos moradores. Dentre os pontos de maior incidência de vandalismo e furto estão as ETEs dos bairros Movelar, Aviso, Canivete e do distrito de Rio Quartel e as Elevatórias do Santa Cruz, Aviso, Planalto, Canivete, Movelar e Interlagos.
Todos os furtos foram registrados na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Zércio faz um apelo à população para contribuir com informações que possam ajudar nas investigações e na identificação dos suspeitos. Denúncias podem ser feitas pelo número 190 da Polícia Militar ou pelo 2103-1311 do Saae de Linhares. Não é preciso se identificar.
Com informações da Prefeitura de Linhares