Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia em Linhares

Inquérito sobre morte de irmãos deverá voltar ao MP nesta sexta

As informações são de fontes ligadas à Polícia Civil

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 15:14
MP tinha devolvido o inquérito que apura a morte dos irmãos à Polícia Civil Crédito: Marcelo Prest | Arquivo
O inquérito policial sobre a morte dos irmãos Kauã Salles e Joaquim Alves deverá ser entregue nesta sexta-feira (06) ao Ministério Público de Linhares. As informações são de fontes ligadas à Polícia Civil.
Após a conclusão e entrega do inquérito policial, no último dia 29 de maio, o Ministério Público do Estado solicitou investigações complementares, e devolveu o inquérito na terça-feira (05), para que as diligências fossem realizadas dentro de um prazo de dez dias.
Os motivos do pedido, realizados pela promotora Rachel Tannenbaum, da Segunda Promotoria Criminal  não foram informados, mas ela contou com exclusividade ao Gazeta Online que, como a prisão temporária do pastor ainda está em vigor, o prazo para que a denúncia seja produzida não se encerraria na segunda-feira (4), quando era esperado a manifestação do órgão.
A promotora já havia informado que deverá pedir a prisão preventiva do investigado, o pastor Georgeval Alves Gonçalves. Diante da gravidade dos fatos, da periculosidade e da conduta do pastor, vamos solicitar a prisão preventiva, disse Rachel.
A Polícia Civil informou que, no último dia 29 de maio, concluiu o inquérito policial que investigava o caso, data em que ele foi encaminhado para o Ministério Público (MP), e não iria se manifestar em razão ao sigilo absoluto dos autos, decretado à pedido do Ministério Público.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados