Inquérito sobre morte de irmãos deverá voltar ao MP nesta sexta

O inquérito policial sobre a morte dos irmãos Kauã Salles e Joaquim Alves deverá ser entregue nesta sexta-feira (06) ao Ministério Público de Linhares. As informações são de fontes ligadas à Polícia Civil.
Após a conclusão e entrega do inquérito policial, no último dia 29 de maio, o Ministério Público do Estado solicitou investigações complementares, e devolveu o inquérito na terça-feira (05), para que as diligências fossem realizadas dentro de um prazo de dez dias.
Os motivos do pedido, realizados pela promotora Rachel Tannenbaum, da Segunda Promotoria Criminal não foram informados, mas ela contou com exclusividade ao Gazeta Online que, como a prisão temporária do pastor ainda está em vigor, o prazo para que a denúncia seja produzida não se encerraria na segunda-feira (4), quando era esperado a manifestação do órgão.
A promotora já havia informado que deverá pedir a prisão preventiva do investigado, o pastor Georgeval Alves Gonçalves. Diante da gravidade dos fatos, da periculosidade e da conduta do pastor, vamos solicitar a prisão preventiva, disse Rachel.
A Polícia Civil informou que, no último dia 29 de maio, concluiu o inquérito policial que investigava o caso, data em que ele foi encaminhado para o Ministério Público (MP), e não iria se manifestar em razão ao sigilo absoluto dos autos, decretado à pedido do Ministério Público.