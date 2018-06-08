Inquérito sobre morte de irmãos deverá voltar ao MP nesta sexta

MP tinha devolvido o inquérito que apura a morte dos irmãos à Polícia Civil Crédito: Marcelo Prest | Arquivo

O inquérito policial sobre a morte dos irmãos Kauã Salles e Joaquim Alves deverá ser entregue nesta sexta-feira (06) ao Ministério Público de Linhares. As informações são de fontes ligadas à Polícia Civil.

Após a conclusão e entrega do inquérito policial, no último dia 29 de maio, o Ministério Público do Estado solicitou investigações complementares, e devolveu o inquérito na terça-feira (05), para que as diligências fossem realizadas dentro de um prazo de dez dias.

Gazeta Online que, como a prisão temporária do pastor ainda está em vigor, o prazo para que a denúncia seja produzida não se encerraria na segunda-feira (4), quando era esperado a manifestação do órgão. Os motivos do pedido, realizados pela promotora Rachel Tannenbaum, da Segunda Promotoria Criminal não foram informados, mas ela contou com exclusividade aoque, como a prisão temporária do pastor ainda está em vigor,, quando era esperado a manifestação do órgão.

deverá pedir a prisão preventiva do investigado, o pastor Georgeval Alves Gonçalves. Diante da gravidade dos fatos, da periculosidade e da conduta do pastor, vamos solicitar a prisão preventiva, disse Rachel. A promotora já havia informado que, o pastor Georgeval Alves Gonçalves. Diante da gravidade dos fatos, da periculosidade e da conduta do pastor, vamos solicitar a prisão preventiva, disse Rachel.