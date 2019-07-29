Veja vídeo

Incêndio em apartamento assusta moradores de prédio em Aracruz

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 10h desta segunda-feira (27). Ninguém ficou ferido

Publicado em 29 de julho de 2019 às 15:47 - Atualizado há 6 anos

Um incêndio assustou moradores de um prédio localizado no bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 10h desta segunda-feira (27) para conter as chamas.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou na máquina de lavar de um apartamento localizado no 9º andar do prédio. As chamas foram rapidamente controladas e, felizmente, ninguém ficou ferido.

O prédio onde ocorreu o incêndio faz parte de uma construção que abriga duas torres residenciais e uma comercial.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta