Incêndio em apartamento assusta moradores de prédio em Aracruz

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 10h desta segunda-feira (27). Ninguém ficou ferido

Gazeta Online

Leonardo Lucas da Silva

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de julho de 2019 às 15:47

 - Atualizado há 6 anos

Um incêndio assustou moradores de um prédio localizado no bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 10h desta segunda-feira (27) para conter as chamas.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou na máquina de lavar de um apartamento localizado no 9º andar do prédio. As chamas foram rapidamente controladas e, felizmente, ninguém ficou ferido.

O prédio onde ocorreu o incêndio faz parte de uma construção que abriga duas torres residenciais e uma comercial.

 

