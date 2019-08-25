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Incêndio destrói parte de residência em Sooretama

Segundo o Corpo de Bombeiros as chamas começaram em um fogão a lenha

Publicado em 25 de Agosto de 2019 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2019 às 13:00
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um fogão a lenha que fica dentro da residência localizada no Centro de Sooretama Crédito: Internauta
Um incêndio em uma residência localizada no Centro de Sooretama, no Norte do Estado, assustou moradores da região na tarde deste domingo (25), por volta das 13h. A proprietária do imóvel, de 83 anos, teve queimaduras leves no braço e foi levada para o Pronto Atendimento da cidade, onde foi medicada e passa bem.
Na casa moram três pessoas, mas o espaço também era usado como depósito de materiais recicláveis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um fogão a lenha que fica dentro da residência. Moradores ajudaram a conter as chamas, mas o incêndio atingiu boa parte da área.
A Defesa Civil Municipal e representantes da Secretaria de Assistência Social foram acionados para acompanhar a situação. A residência foi interditada pelo Corpo de Bombeiros.

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