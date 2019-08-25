Incêndio destrói parte de residência em Sooretama

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um fogão a lenha que fica dentro da residência localizada no Centro de Sooretama

Na casa moram três pessoas, mas o espaço também era usado como depósito de materiais recicláveis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um fogão a lenha que fica dentro da residência. Moradores ajudaram a conter as chamas, mas o incêndio atingiu boa parte da área.