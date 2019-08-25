Incêndio destrói parte de residência em Sooretama

Um incêndio em uma residência localizada no Centro de Sooretama, no Norte do Estado, assustou moradores da região na tarde deste domingo (25), por volta das 13h. A proprietária do imóvel, de 83 anos, teve queimaduras leves no braço e foi levada para o Pronto Atendimento da cidade, onde foi medicada e passa bem.
Na casa moram três pessoas, mas o espaço também era usado como depósito de materiais recicláveis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um fogão a lenha que fica dentro da residência. Moradores ajudaram a conter as chamas, mas o incêndio atingiu boa parte da área.
A Defesa Civil Municipal e representantes da Secretaria de Assistência Social foram acionados para acompanhar a situação. A residência foi interditada pelo Corpo de Bombeiros.