Incêndio atinge reserva de Barra de São Francisco há três dias

Segundo o Corpo de Bombeiros, área equivalente a 100 campos de futebol foi consumida pelas chamas. Defesa Civil Municipal acredita que incêndio seja criminoso

Loreta Fagionato

[email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 12:08

 - Atualizado há 6 anos

Incêndio atinge reserva de Mata Atlântica em Barra de São Francisco Crédito: Internauta

Um incêndio de grandes proporções atinge uma reserva de Mata Atlântica em Barra de São Francisco, Região Noroeste do Estado, há três dias. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma área equivalente a 100 campos de futebol foi queimada.

Os Bombeiros informaram que a área atingida fica próxima do bairro Irmãos Fernandes e do loteamento Justinópolis. As chamas chegaram perto das casas do loteamento durante a madrugada desta sexta-feira (18), mas a equipe de combate ao fogo agiu e impediu que o incêndio se alastrasse.

Ainda de acordo com os bombeiros, o fogo começou na terça-feira (15) e foi combatido. Na quarta-feira (16), as chamas voltaram e foram novamente controladas. Nesta quinta-feira (17), o local pegou fogo mais uma vez e ficou fora de controle. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal e voluntários atuam para apagar as chamas.

O coordenador da Defesa Civil de Barra de São Francisco, Arimatéia de Oliveira, acredita que o incêndio seja criminoso. Apesar das proporções das chamas, ele afirmou que a população não precisa entrar em pânico, pois as equipes atuam para controlar o fogo.

Com informações de Alessandro Bachetti, da TV Gazeta Noroeste. 

