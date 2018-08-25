Idosos têm casa invadida e são amarrados durante assalto em Colatina

15ª Delegacia Regional em Colatina Crédito: Brunela Alves

Colatina, região Noroeste do Estado. Além de terem a casa arrombada e serem assaltados, os criminosos ainda amarraram as vítimas. Um casal de idosos viveu momentos de terror durante um assalto em, região Noroeste do Estado. Além de terem a casa arrombada e serem assaltados, os criminosos ainda amarraram as vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, o proprietário da casa informou que na madrugada deste sábado (25), três indivíduos armados arrombaram a residência onde ele mora com a esposa, no bairro Marista.

Após invadirem a casa, os bandidos amarraram o casal de idosos e perguntavam a todo momento onde estava o dinheiro. O idoso entregou a quantia de R$ 550,00 para os criminosos, que não satisfeitos, pediram mais dinheiro e deram um soco em seu rosto.

Os criminosos colocaram uma fita adesiva na boca do casal, os amarraram com as mãos nas costas e em seguida, jogaram gasolina nas vítimas sob a ameaça de atear fogo.

A vítima informou que dois indivíduos que entraram na casa estavam com um revólver e uma garrucha. Já o que ficou do lado de fora, na varanda, estava com uma touca na cabeça, cobrindo o rosto. A todo momento, um dos bandidos saía para fazer perguntas ao que estava do lado de fora.

O trio revirou toda a casa em busca de mais dinheiro e foram embora levando uma televisão, um rádio e duas botijas de gás da residência.

Os idosos foram mantidos amarrados. Vizinhos disseram que um veículo modelo Parati de cor branca foi visto passando devagar na rua com três indivíduos dentro. Um homem em uma moto, também foi visto passando pelo local.

Os militares localizaram dois suspeitos, que ao avistarem a viatura, ficaram nervosos e seguiram para direções diferentes. Um deles conseguiu atravessar uma cerca de arame farpado e fugir por uma vegetação.

O outro suspeito, identificado como João Batista Nunes de Souza foi abordado. Ele estava com uma garrucha de fabricação caseira sem munição na cintura e foi encaminhado para a Delegacia de Colatina.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o detido foi autuado por roubo qualificado, restrição da vítima, por uso de arma de fogo, e porte ilegal de arma de fogo.