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Linhares

Idosa morre em incêndio dentro de casa em Linhares

Luzinete Bermudes, de 62 anos, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (05), no bairro Aviso. Ainda não se sabe a causa da morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 18:29

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 18:29

Corpo de Bombeiros e Polícia Civil estiveram no local Crédito: Loreta Fagionato
Uma idosa de 62 anos foi encontrada morta na casa onde morava, no bairro Aviso, em Linhares, região Norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (05). Luzinete Bermudes estava caída no chão, com algumas queimaduras pelo corpo. Houve um pequeno incêndio que queimou o colchão e eletrodomésticos. Ainda não se sabe a causa da morte.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima morreu durante a madrugada, quando o incêndio ocorreu. Mas a família só percebeu que algo aconteceu por volta das 10 horas, quando acionou a corporação. Luzinete morava em uma pequena casa nos fundos de um terreno onde fica a casa de uma irmã dela, a doméstica Dulcinete Bermudes.
> Incêndio afeta ligações e internet em Cachoeiro de Itapemirim
Casa onde a idosa foi encontrada morta Crédito: Loreta Fagionato
Minha irmã sempre acordava cedo, até umas 7 horas, e deixava as janelas e a porta da casa dela abertas. Quando deu umas 10 horas eu estranhei que estava tudo fechado e bati na porta, mas ela não atendeu. Então ligamos para minha sobrinha, filha da Luzinete, que tem a chave. Quando ela chegou e abriu a porta, viu a mãe já morta no chão, contou Dulcinete, aos prantos.
A perícia da Polícia Civil esteve no local. Após a perícia, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O Corpo de Bombeiros também realizou uma perícia na casa para determinar o que provocou o incêndio. A causa da morte ainda não foi definida. A suspeita é que Luzinete morreu eletrocutada ou por causa do incêndio.

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