Idosa morre em incêndio dentro de casa em Linhares

Minha irmã sempre acordava cedo, até umas 7 horas, e deixava as janelas e a porta da casa dela abertas. Quando deu umas 10 horas eu estranhei que estava tudo fechado e bati na porta, mas ela não atendeu. Então ligamos para minha sobrinha, filha da Luzinete, que tem a chave. Quando ela chegou e abriu a porta, viu a mãe já morta no chão, contou Dulcinete, aos prantos.