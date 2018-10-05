Idosa morre em incêndio dentro de casa em Linhares

Uma idosa de 62 anos foi encontrada morta na casa onde morava, no bairro Aviso, em Linhares, região Norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (05). Luzinete Bermudes estava caída no chão, com algumas queimaduras pelo corpo. Houve um pequeno incêndio que queimou o colchão e eletrodomésticos. Ainda não se sabe a causa da morte.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima morreu durante a madrugada, quando o incêndio ocorreu. Mas a família só percebeu que algo aconteceu por volta das 10 horas, quando acionou a corporação. Luzinete morava em uma pequena casa nos fundos de um terreno onde fica a casa de uma irmã dela, a doméstica Dulcinete Bermudes.
Minha irmã sempre acordava cedo, até umas 7 horas, e deixava as janelas e a porta da casa dela abertas. Quando deu umas 10 horas eu estranhei que estava tudo fechado e bati na porta, mas ela não atendeu. Então ligamos para minha sobrinha, filha da Luzinete, que tem a chave. Quando ela chegou e abriu a porta, viu a mãe já morta no chão, contou Dulcinete, aos prantos.
A perícia da Polícia Civil esteve no local. Após a perícia, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O Corpo de Bombeiros também realizou uma perícia na casa para determinar o que provocou o incêndio. A causa da morte ainda não foi definida. A suspeita é que Luzinete morreu eletrocutada ou por causa do incêndio.