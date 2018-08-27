Idosa morre após carro cair em barranco em Baixo Guandu

A vítima estava sozinha no veículo modelo Fox de cor prata, quando o acidente aconteceu no início da tarde de domingo (26) Crédito: Divulgação/PM

Uma idosa de 77 anos morreu no hospital após o veículo que ela dirigia cair em um barranco em Baixo Guandu , região Noroeste do Estado, no início da tarde de domingo (26).

Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, na localidade de Mutum de Pancas, a vítima, identificada como Célia Cesar, já estava sendo socorrida por familiares.

De acordo com informações dos parentes, a vítima estava sozinha no veículo modelo Fox de cor prata, mas ninguém soube informar o que poderia ter provocado o acidente.

Por conta do estado de saúde da idosa, os policiais disseram não foi possível fazer o teste do bafômetro. Não foram constatadas irregularidades no veículo nem na Carteira de Habilitação.