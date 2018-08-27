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Acidente

Idosa morre após carro cair em barranco em Baixo Guandu

A vítima estava sozinha no veículo. Ela chegou a ser socorrida e transferida para um hospital particular, mas não resistiu

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 21:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 21:23
A vítima estava sozinha no veículo modelo Fox de cor prata, quando o acidente aconteceu no início da tarde de domingo (26) Crédito: Divulgação/PM
Uma idosa de 77 anos morreu no hospital após o veículo que ela dirigia cair em um barranco em Baixo Guandu, região Noroeste do Estado, no início da tarde de domingo (26).
Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, na localidade de Mutum de Pancas, a vítima, identificada como Célia Cesar, já estava sendo socorrida por familiares.
De acordo com informações dos parentes, a vítima estava sozinha no veículo modelo Fox de cor prata, mas ninguém soube informar o que poderia ter provocado o acidente.
Por conta do estado de saúde da idosa, os policiais disseram não foi possível fazer o teste do bafômetro. Não foram constatadas irregularidades no veículo nem na Carteira de Habilitação.
Um sobrinho da idosa a levou para o Hospital Municipal de Pancas. Após ser atendida, a idosa foi transferida para um hospital particular em Colatina. Segundo a Polícia Militar, Célia Cesar não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

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