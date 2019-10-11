Capotamento em rodovia

Identificada segunda vítima de acidente com táxi em Linhares

Rayanne Gonçalves, de 24 anos, morreu na hora. Corpo foi reconhecido pela família e será liberado do SML de Linhares. Velório será realizado na Igreja Batista do bairro Novo Horizonte

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 12:02 - Atualizado há 6 anos

Rayanne Gonçalves estava de carona no táxi e morreu na hora do acidente Crédito: Reprodução/Facebook

A segunda vítima fatal do grave acidente que aconteceu em Linhares, Região Norte do Estado, no final da manhã desta quinta-feira (10), foi identificada. É a jovem Rayanne Gonçalves, de 24 anos. Ela estava de carona no táxi que capotou na Rodovia ES 248, próximo do trevo da Lagoa Nova.

O corpo de Rayanne foi identificado pela família e deve ser liberado ainda na manhã desta sexta-feira (11) do Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O velório será realizado na Igreja Batista do bairro Novo Horizonte. Já o enterro será no Cemitério São José.

No perfil da jovem nas redes sociais, amigos e parentes lamentam sua morte. Em um dos comentários, uma amiga de Rayanne postou: “Nem dá para acreditar nisso, diz que é mentira. Que Deus te receba em um bom lugar”.

QUATRO VÍTIMAS INTERNADAS

Ao todo, havia seis pessoas no veículo. Rayanne e Carlos Alberto de Jesus, de 44 anos, morreram na hora. As outras quatro vítimas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região.

Leonardo Gama, de 27 anos, está internado no Hospital Geral de Linhares (HGL). Já Ivaneide Ferreira Souza Honorato, de 48 anos, Marcelo Oliveira de Jesus, de 33 anos, e Monyelle Pereira Costa, de 20 anos, estão internados no Hospital Rio Doce. Ivaneide e Monyelle estão em estado grave.

Marcelo quebrou a perna esquerda, passou por cirurgia e está em observação. Ele é o mecânico que fazia o conserto do táxi e também dirigia o veículo. O condutor foi encontrado horas depois do acidente.

ENCONTRADO NO PASTO

Táxi capotou em acidente na ES 248, em Linhares Crédito: Luiz Zardini/TV Gazeta Norte

Segundo seu irmão, o mecânico de manutenção industrial Marciel Oliveira, Marcelo estava desacordado no pasto ao lado da rodovia onde aconteceu o acidente e acordou no final do dia.

“Os documentos dele foram encontrados dentro do carro, mas ninguém sabia onde ele estava. Os bombeiros chegaram a procurá-lo no pasto, mas ele não foi encontrado. No final do dia ele acordou e pediu ajuda na pista para um homem, que se assustou porque já estava escuro e foi embora. Este homem contou em um bar que uma pessoa tinha pedido a ajuda dele. Depois, minha mãe passou por lá, a procura do Marcelo, e a dona do bar contou essa história. Minha mãe foi até o local indicado e encontrou meu irmão pedindo ajuda para outra pessoa”, disse Marciel.

O mecânico foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Depois, ele foi transferido para o Hospital Rio Doce, onde passou por uma cirurgia na perna esquerda.

Em conversa por telefone com a TV Gazeta Norte, Marcelo disse que tinha autorização do taxista para testar o carro após o conserto e não soube explicar porque havia seis pessoas no veículo. Apesar a gravidade do acidente, ele está lúcido e está em observação no hospital.

FAMÍLIA PROCUROU NO SML

Desesperados com o desaparecimento de Marcelo, sua família chegou a procurá-lo nos hospitais e até no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. “A gente passou por um desespero. Fui nos hospitais e ele não estava. Quando soube que um homem tinha morrido no acidente, pensei que fosse meu irmão. Então fui reconhecer o corpo no SML e não era ele. Ficamos até 19 horas sem saber onde ele estava. Nossa família passou o maior sufoco”, lembrou Marciel.

“PNEU FUROU”, DIZ PARENTE

Marcelo contou para o irmão que trafegava pela ES 248 quando estourou um pneu da frente do automóvel “Estourou o pneu esquerdo, ele perdeu o controle do carro, bateu no meio-fio e aí o táxi capotou”, explicou Marciel Oliveira.

Para ele, foi um milagre Marcelo ter sobrevivido a um acidente tão grave. “Foi um livramento. Ele já sabe de tudo o que aconteceu e está muito triste”, contou o irmão de Marcelo.

OUTRO ACIDENTE

No final da tarde desta quinta-feira (10), aconteceu outro acidente na ES 248, próximo do local onde o táxi capotou. Uma carreta tombou na rodovia. A Polícia Militar informou que o motorista do caminhão recusou atendimento médico. Por isso, a ocorrência foi encerrada no local e não há detalhes da dinâmica do acidente.

Carreta tombou na ES 248, em Linhares, próximo ao local onde táxi capotou Crédito: Internauta

