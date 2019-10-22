Home
>
Região Norte
>
Homem vai se divertir e morre afogado em rio de Boa Esperança

Homem vai se divertir e morre afogado em rio de Boa Esperança

Gilmar Barbosa, de 34 anos, passou o domingo (20) com familiares e amigos no Rio do Norte quando se afogou. O corpo foi encontrado pela família na manhã de segunda-feira (21)

Loreta Fagionato

[email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 12:54

 - Atualizado há 6 anos

Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves

Um homem de 34 anos morreu afogado após passar uma tarde de diversão com parentes e amigos no Rio do Norte, em Boa Esperança, Região Noroeste do Estado. O corpo de Gilmar Barbosa foi encontrado na manhã desta segunda-feira (21). Ele estava desaparecido no rio desde domingo (20).

Recomendado para você

O homem de 24 anos tem mais de 13 passagens pela polícia e é investigado por ocorrências no Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás

Suspeito de praticar série de furtos em Mantenópolis é preso

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para controlar o fogo; não houve feridos

Incêndio destrói caminhonete em Colatina

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da ação é intensificar o combate à criminalidade e ao comércio de entorpecentes na cidade

Oito pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Rio Bananal

Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima estava boiando no rio por volta de 11h30 de segunda-feira e foi reconhecido por parentes que estavam à procura de Gilmar. O local foi isolado e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde vai passar por exames.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Boa Esperança.

Leia mais

Adolescente morre afogado em praia de Conceição da Barra

Sargento da PM é acusado de matar homem a tiros em Boa Esperança

Mulher é assassinada dentro de casa em Boa Esperança

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais