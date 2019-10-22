Publicado em 22 de outubro de 2019 às 12:54
- Atualizado há 6 anos
Um homem de 34 anos morreu afogado após passar uma tarde de diversão com parentes e amigos no Rio do Norte, em Boa Esperança, Região Noroeste do Estado. O corpo de Gilmar Barbosa foi encontrado na manhã desta segunda-feira (21). Ele estava desaparecido no rio desde domingo (20).
Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima estava boiando no rio por volta de 11h30 de segunda-feira e foi reconhecido por parentes que estavam à procura de Gilmar. O local foi isolado e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde vai passar por exames.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Boa Esperança.
