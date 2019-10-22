Tragédia

Homem vai se divertir e morre afogado em rio de Boa Esperança

Gilmar Barbosa, de 34 anos, passou o domingo (20) com familiares e amigos no Rio do Norte quando se afogou. O corpo foi encontrado pela família na manhã de segunda-feira (21)

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 12:54 - Atualizado há 6 anos

Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves

Um homem de 34 anos morreu afogado após passar uma tarde de diversão com parentes e amigos no Rio do Norte, em Boa Esperança, Região Noroeste do Estado. O corpo de Gilmar Barbosa foi encontrado na manhã desta segunda-feira (21). Ele estava desaparecido no rio desde domingo (20).

Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima estava boiando no rio por volta de 11h30 de segunda-feira e foi reconhecido por parentes que estavam à procura de Gilmar. O local foi isolado e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde vai passar por exames.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Boa Esperança.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta