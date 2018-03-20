Homem tem carro roubado e é feito refém em São Mateus

Um homem de 40 anos foi vítima de sequestro relâmpago na noite desta segunda-feira (19) e teve o carro roubado, em, região Norte do Espírito Santo. A vítima foi agredida, ameaçada com revólver, teve os olhos vendados e foi abandonada em uma rua do bairro Seac.

De acordo com a polícia, o homem dirigia seu veículo por uma rua no Centro da cidade quando por volta de 21 horas o carro dele foi fechado por outro carro ocupado por dois homens, sendo que um deles estava armado com um revólver.

A vítima foi rendida, obrigada a ir para o banco de trás de seu próprio carro e, depois de ter os olhos vendados, foi levada do local do crime. O ladrão, que assumiu o volante do carro da vítima, rodou pela cidade por aproximadamente uma hora e depois liberou o homem que vinha sendo feito refém. Ele caminhou até chegar à BR 101, onde entrou em contato com a Polícia Militar e foi socorrido por frentistas de um posto de gasolina.