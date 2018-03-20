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Crime

Homem tem carro roubado e é feito refém em São Mateus

Segundo a polícia, o bandido manteve a vítima refém por aproximadamente uma hora

Publicado em 20 de Março de 2018 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 17:08
Um homem de 40 anos foi vítima de sequestro relâmpago na noite desta segunda-feira (19) e teve o carro roubado, em São Mateus, região Norte do Espírito Santo. A vítima foi agredida, ameaçada com revólver, teve os olhos vendados e foi abandonada em uma rua do bairro Seac.
De acordo com a polícia, o homem dirigia seu veículo por uma rua no Centro da cidade quando por volta de 21 horas o carro dele foi fechado por outro carro ocupado por dois homens, sendo que um deles estava armado com um revólver.
A vítima foi rendida, obrigada a ir para o banco de trás de seu próprio carro e, depois de ter os olhos vendados, foi levada do local do crime. O ladrão, que assumiu o volante do carro da vítima, rodou pela cidade por aproximadamente uma hora e depois liberou o homem que vinha sendo feito refém. Ele caminhou até chegar à BR 101, onde entrou em contato com a Polícia Militar e foi socorrido por frentistas de um posto de gasolina.
A PM informou que o veículo ainda não foi localizado.

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