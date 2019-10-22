Home
Homem sofre duas tentativas de homicídio no mesmo dia em Jaguaré

Suspeito tentou atirar na vítima no início da tarde. Durante a noite, o acusado voltou no mesmo local e tentou mais uma vez matar o homem a tiros.

Loreta Fagionato

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 09:30

Delegacia de Polícia de Jaguaré Crédito: Divulgação

Um homem, que não teve a idade informada, escapou da morte duas vezes no último domingo (20), em Jaguaré, Região Norte do Estado. No início da tarde e durante a noite, um suspeito de moto tentou atirar na vítima, mas errou nas duas vezes.

Segundo a Polícia Militar, o homem registrou um boletim de ocorrência por volta de 13 horas e outro às 21 horas. Durante a tarde, ele contou que ia entrar em seu carro quando o acusado se aproximou com uma motocicleta e atirou em sua direção, mas acertou o automóvel e um ônibus que estava estacionado na rua.

Durante a noite, a vítima estava na mesma rua quando o criminoso se aproximou mais uma vez com a arma em mãos e atirou. O homem correu para dentro de seu veículo e os disparos acertaram o carro.

A vítima ainda contou que o acusado tentou matá-lo em outras ocasiões. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi encontrado.

INVESTIGAÇÕES

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré. O acusado fugiu do local do crime e até o momento não foi detido.

