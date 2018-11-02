Homem se entrega após esfaquear cunhada por divisão de terras no ES

O suspeito compareceu na delegacia com a arma do crime Crédito: Divulgação/PC

esfaquear a cunhada em Pinheiros, no Norte do Estado, por conta de uma disputa na divisão de terras se entregou à polícia e foi preso. Após cometer o crime, o acusado fugiu e esperou passar o período de flagrante para comparecer na delegacia do município, com a faca do crime, na tarde de quinta-feira (01), para prestar esclarecimentos. O suspeito deem, no Norte do Estado, por conta de uma disputa na divisão de terras se entregou à polícia e foi preso. Após cometer o crime, o acusado fugiu e esperou passar o período de flagrante para comparecer na delegacia do município, com a faca do crime, na tarde de quinta-feira (01), para prestar esclarecimentos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima de 36 anos, foi esfaqueada pelo cunhado Dejair Rodrigues Coelho, 34 anos na manhã de quarta-feira (31), enquanto arrumava a casa da mãe, no Assentamento Nova Vitoria, na zona rural de Pinheiros. Durante o depoimento na delegacia, o suspeito confessou que queria matar a cunhada e por isso, teria desferido cerca de quatro golpes de faca nas costas dela.

O motivo seria uma briga entre ele e os familiares da esposa que possuem quatro hectares de terra no assentamento. Para o suspeito, a divisão das terras foi injusta para sua esposa, que ficou com uma parte pequena, enquanto a vítima era detentora da maior parte das terras da família.

O Delegado Libero Penello de Carvalho, da 17ª Delegacia Regional de Pinheiros, informou que o suspeito já respondia em liberdade por outro crime em São Gabriel da Palha.

"Realizamos um rápido trabalho e com excelentes elementos comprobatórios da periculosidade do acusado para a sociedade. Ele já responde um crime de homicídio na comarca de São Gabriel da Palha, porém responde tal crime em liberdade. Dada sua periculosidade, os familiares da vítima se sentiam vulneráveis e temiam serem assassinados, além de desconforto social que o crime causou na cidade. Solicitamos sua prisão e fomos prontamente atendidos pelo Ministério Público e Poder Judiciário. Aguardaremos a recuperação da vítima para concluir o inquérito, disse.

O suspeito teve a prisão temporária decretada pela justiça, e foi preso quando ainda estava na delegacia e encaminhado para o CDP de São Mateus.

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