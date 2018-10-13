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Tragédia

Homem salva crianças em rio de São Mateus e se afoga

Segundo os bombeiros, o acionamento foi feito pela manhã; após mergulhos, o corpo de Everton foi encontrado por volta das 15h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2018 às 00:07

Publicado em 13 de Outubro de 2018 às 00:07

Everton Medina, jovem que morreu afogado em São Mateus Crédito: Reprodução/Facebook
Um rapaz identificado como Everton Medina morreu afogado nesta sexta-feira (12), em São Mateus, Norte do Espírito Santo. Segundo testemunhas, ele havia entrado no Rio Cricaré, na localidade de Morro das Araras, para salvar duas crianças, mas acabou se afogando. Ainda de acordo com amigos e familiares de Everton, as crianças passam bem.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi feito por volta das 10h40 desta sexta (12). Por volta das 15h, bombeiros realizaram buscas por meio de mergulhos no rio e, depois disso, o corpo de Everton foi encontrado. 
Em post no Facebook, colegas e moradores de São Mateus lamentam a morte do rapaz. "Meu amigo, palavras são difíceis para dizer como você era. Alegre, amigo, brincalhão... Está doendo muito, não quero acreditar. Que Deus cuide de seu neném e da sua esposa. Você será sempre lembrado. Meu sincero sentimento", disse uma amiga de Everton na publicação.
Outro comentário dizia: "Meu Deus, que triste... Nem dá para acreditar. Descansa em paz, meu amigo. Que Deus conforte o coração de toda a família".
Rio Cricaré, São Mateus Crédito: Divulgação
 

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