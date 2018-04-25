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Descarga elétrica

Homem morre após ser atingido por raio em Ecoporanga

Segundo a PM, outros três trabalhadores rurais foram atingidos e encaminhados a um hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 20:47

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 20:47

Crédito: Pixabay
Um homem de 35 anos anos morreu a caminho do hospital após ser atingido por um raio na tarde desta quarta-feira (25) em Ecoporanga, região Noroeste do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, um raio caiu em uma fazenda e a descarga elétrica atingiu cerca de quatro trabalhadores rurais no distrito de Imburana, por volta de 15 horas.
Uma ambulância foi ao local para atender os feridos e encaminhou as vítimas para o Hospital Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Ecoporanga (Fumatre). Emiliano José Laurindo, 35 anos, não resistiu e morreu a caminho do hospital.
Os outros três trabalhadores receberam atendimento no Hospital Fumatre, foram medicados e em seguida liberados.

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