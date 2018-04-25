Homem morre após ser atingido por raio em Ecoporanga

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Ecoporanga, região Noroeste do Estado. Um homem de 35 anos anos morreu a caminho do hospital após ser atingido por um raio na tarde desta quarta-feira (25) em, região Noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, um raio caiu em uma fazenda e a descarga elétrica atingiu cerca de quatro trabalhadores rurais no distrito de Imburana, por volta de 15 horas.

Uma ambulância foi ao local para atender os feridos e encaminhou as vítimas para o Hospital Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Ecoporanga (Fumatre). Emiliano José Laurindo, 35 anos, não resistiu e morreu a caminho do hospital.