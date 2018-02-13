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Rio São José

Homem morre afogado em rio de Sooretama

A vítima foi identificada como Manoel Messias Pereira Lima, 53 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 21:11

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 21:11

Um homem identificado pela Polícia Militar como Manoel Messias Pereira Lima, 53 anos, morreu afogado neste domingo (11), no Rio São José, em Sooretama, Norte do Estado. O afogamento foi registrado em uma fazenda após a localidade de Chumbado, mas a PM não informou como aconteceu.
De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), equipes de mergulho fizeram buscas pelo corpo na tarde deste domingo. A vítima foi encontrada a um quilômetro do ponto de onde sumiu. O corpo foi removido pela equipe do Serviço Médico Legal.

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