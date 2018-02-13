Homem morre afogado em rio de Sooretama

Um homem identificado pela Polícia Militar como Manoel Messias Pereira Lima, 53 anos, morreu afogado neste domingo (11), no Rio São José, em Sooretama, Norte do Estado. O afogamento foi registrado em uma fazenda após a localidade de Chumbado, mas a PM não informou como aconteceu.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), equipes de mergulho fizeram buscas pelo corpo na tarde deste domingo. A vítima foi encontrada a um quilômetro do ponto de onde sumiu. O corpo foi removido pela equipe do Serviço Médico Legal.