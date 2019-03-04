Homem morre afogado em lagoa de Linhares

Um homem identificado como Solimar de Almeida, de 45 anos, morreu afogado na lagoa do Limão, em Desengano, na zona rural de, no. O caso foi registrado pouco depois das 16h30 deste domingo (3).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima utilizava uma moto aquática quando teve um mal súbito e se afogou. O corpo de Solimar foi encontrado cerca de 30 minutos após o afogamento por um banhista.