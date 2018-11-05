Homem morre afogado após cair de carro em córrego de Pancas

Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves

Pancas, região Noroeste do Estado, na noite deste domingo (4). De acordo com a Polícia Militar, João Thadeu Bayer Trevizani seguia com seu veículo, um Fiat Strada, quando teria perdido o controle do automóvel ao passar em uma ponte e caiu na água. Um homem de 59 anos morreu afogado após cair de carro no córrego Floresta, na localidade de Lajinha, em, região Noroeste do Estado, na noite deste domingo (4). De acordo com a Polícia Militar, João Thadeu Bayer Trevizani seguia com seu veículo, um Fiat Strada, quando teria perdido o controle do automóvel ao passar em uma ponte e caiu na água.

Ainda segundo a PM, o carro caiu no córrego com as rodas para cima e ficou submerso próximo à ponte. Nenhuma testemunha viu como aconteceu o acidente, mas algumas pessoas informaram que a vítima havia sido vista mais cedo em uma festa perto do local.

Assim que os policiais chegaram, não conseguiram ver se havia alguém dentro do automóvel. Com um trator, o morador de uma propriedade próxima tirou o Fiat Strada do córrego. Quando o carro foi retirado das águas, os militares confirmaram que João Thadeu estava no banco do motorista e já estava morto.