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Acidente

Homem morre afogado após cair de carro em córrego de Pancas

Segundo a PM, o condutor João Thadeu Bayer Trevizani teria perdido o controle do veículo quando passava em uma ponte e caiu no córrego com as rodas para cima

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 14:47
Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves
Um homem de 59 anos morreu afogado após cair de carro no córrego Floresta, na localidade de Lajinha, em Pancas, região Noroeste do Estado, na noite deste domingo (4). De acordo com a Polícia Militar, João Thadeu Bayer Trevizani seguia com seu veículo, um Fiat Strada, quando teria perdido o controle do automóvel ao passar em uma ponte e caiu na água.
Ainda segundo a PM, o carro caiu no córrego com as rodas para cima e ficou submerso próximo à ponte. Nenhuma testemunha viu como aconteceu o acidente, mas algumas pessoas informaram que a vítima havia sido vista mais cedo em uma festa perto do local.
Assim que os policiais chegaram, não conseguiram ver se havia alguém dentro do automóvel. Com um trator, o morador de uma propriedade próxima tirou o Fiat Strada do córrego. Quando o carro foi retirado das águas, os militares confirmaram que João Thadeu estava no banco do motorista e já estava morto.
A perícia da Polícia Civil esteve no local. O perito informou à PM que, inicialmente, tudo indica que a vítima morreu por afogamento. O corpo de João Thadeu foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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