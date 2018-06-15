Homem mata ex-mulher, fere cunhada e quase é linchado em Colatina

Zenilda de Souza Crédito: Facebook

Um homem matou a ex-esposa a facadas e feriu a cunhada em Colatina, no Noroeste do Estado, no momento em que as duas vítimas subiram no apartamento para buscar o restante dos pertences que ficaram no imóvel após a separação. Revoltados com o crime, vizinhos tentaram linchar o acusado, Romério da Silva Sales, 39 anos, que está sob escolta policial no Hospital Silvio Avidos.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na noite de quinta-feira (14), no bairro Martinelli. Quando os militares chegaram ao local, encontraram as duas mulheres machucadas e sendo amparadas por moradores vizinhos. Romério estava caído no chão e a polícia precisou conter as pessoas que, revoltadas, tentavam matar o acusado.

As irmãs foram levadas na viatura da PM ao pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos. Após o atendimento inicial, os militares foram informados que Romério havia esfaqueado a ex-esposa, Zenilda de Souza, 52 anos e a irmã dela, Iracilda Cruz de Souza, de 47 anos.

Zenilda não resistiu aos ferimentos provocados pela perfuração da faca e morreu no hospital. Ela sofreu perfurações na mandíbula esquerda e no abdômen, além de uma lesão na coxa esquerda. A irmã dela sofreu perfurações na coxa esquerda, na cabeça, na lombar e na mão esquerda. Iracilda, que já recebeu alta, contou à polícia que o agressor estava muito nervoso e, quando ela tentou acalmá-lo, também foi agredida.

Romério Sales Crédito: Divulgação | Polícia

Ferido, Romério Sales foi detido e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos, onde estava sob cuidados médicos e escolta policial. O acusado foi autuado pelo delegado de plantão por feminicídio e tentativa de homicídio.

Na manhã desta sexta-feira (15), ele teve alta e foi encaminhado para prestar depoimento na delegacia de Colatina.

TESTEMUNHA

Uma testemunha, moradora do prédio, informou à polícia que o casal estava em processo de separação. A vizinha, de 43 anos, disse que viu o momento em que a Zenilda de Souza subiu para o apartamento junto com a irmã para pegar o restante de seus pertences que estavam na casa, quando escutou uma gritaria e pedidos de socorro.

A testemunha também contou aos militares que, em certo momento, Zenilda chegou a pular de uma janela de aproximadamente quatro metros para tentar fugir das facadas do agressor.

Zenilda não havia registrado nenhuma ocorrência anterior ao crime contra o ex-marido. A Delegacia Especializadas de Atendimento à Mulher(DEAM) de Colatina irá investigar o caso.

SEPARAÇÃO

O genro de Zenilda de Souza, o motoboy Euzílio Washington Pitaguia Esmério contou que Romério e Zenilda tinham um relacionamento há quase um ano e moravam juntos no apartamento. Quando ele decidiu que queria a separação, sofreu ameaça.

Eles moravam juntos há quase um ano. Ele estava devendo algumas pessoas, aluguel, e a minha sogra disse que ele a estava mantendo presa e nem podia trabalhar. Ela quis separar porque não estava aguentando mais viver com ele e saiu de casa na terça-feira (12). Ela me falou que ele chegou a dizer no outro dia que iria pegar ela pelo cabelo, disse.

GENRO TENTOU SALVAR A SOGRA

Euzílio Esmério contou que a sogra pediu para ser levada até a casa para pegar alguns pertences que havia deixado no local.

A Zenilda pediu para eu e meu irmão, junto com a irmã dela, irmos lá na casa dela de carro, para pegar as roupas que ela havia deixado. Quando chegamos lá à noite, minha sogra pediu para esperarmos no carro e entrou somente com a irmã dela.

Ao chegar no apartamento, o genro contou que a irmã da vítima, Iracilda de Souza, chegou a ligar para dizer que estava tudo bem, mas logo em seguida ligou novamente para pedir socorro e dizer que as duas estavam sendo agredidas.

Iracilda me ligou quando chegou lá dentro para falar que estava tudo certo. Depois ligou de novo dizendo que ele estava esfaqueando minha sogra. Eu tentei segurá-la quando ela pulou a janela para se salvar, mas ela bateu no meu braço e caiu. Depois, eu meu irmão entramos na casa, lutamos com ele até que fosse desarmado. Ele tentou fugir, mas não deixamos até a chegada da polícia. Ele não falou nada com a gente. Até agora não sabemos o motivo dele ter feito isso, disse.

DEMORA NA LIBERAÇÃO DO CORPO

O genro, que foi realizar o reconhecimento da vítima com outros familiares, reclamou da demora na liberação do corpo da vítima.

O fato foi ontem (quinta) por volta de 19h e minha sogra foi levada para o SML e até agora, ao meio-dia, não foi liberada. É uma falta de respeito. Não tinha médico legista de plantão e, até as 9h30 de hoje, ainda não tinha chegado ninguém. Dói bastante, a gente fica vivendo essa angústia, finalizou.

Procurada, a Polícia Civil informou que a equipe do SML foi acionada na noite de quinta-feira (14) para realizar o transporte de um corpo no Hospital Silvio Avidos. Porém, ao chegar no local, foi informada que a documentação necessária para o procedimento ainda não estava concluída.

A Polícia Civil informa que o procedimento para liberação de corpos são realizados das 7h às 22h. Informa ainda que a família da vítima compareceu ao SML às 10h desta sexta-feira (15) e o médico legista já estava realizando os procedimentos de liberação de outros corpos que estavam sendo aguardamos pelas famílias, explicou, em nota.

O corpo de Zenilda foi liberado às 13 horas. O velório aconteceu na Igreja Assembleia em São Vicente e o enterro foi às 17 horas, no Cemitério São Vicente.