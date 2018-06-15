Homem mata ex-mulher, fere cunhada e quase é linchado em Colatina

Um homem matou a ex-esposa a facadas e feriu a cunhada em Colatina, no Noroeste do Estado, no momento em que as duas vítimas subiram no apartamento para buscar o restante dos pertences que ficaram no imóvel após a separação. Revoltados com o crime, vizinhos tentaram linchar o acusado, Romério da Silva Sales, 39 anos, que está sob escolta policial no Hospital Silvio Avidos.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na noite de quinta-feira (14), no bairro Martinelli. Quando os militares chegaram ao local, encontraram as duas mulheres machucadas e sendo amparadas por moradores vizinhos. Romério estava caído no chão e a polícia precisou conter as pessoas que, revoltadas, tentavam matar o acusado.
As irmãs foram levadas na viatura da PM ao pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos. Após o atendimento inicial, os militares foram informados que Romério havia esfaqueado a ex-esposa, Zenilda de Souza, 52 anos e a irmã dela, Iracilda Cruz de Souza, de 47 anos.
Zenilda não resistiu aos ferimentos provocados pela perfuração da faca e morreu no hospital. Ela sofreu perfurações na mandíbula esquerda e no abdômen, além de uma lesão na coxa esquerda. A irmã dela sofreu perfurações na coxa esquerda, na cabeça, na lombar e na mão esquerda. Iracilda, que já recebeu alta, contou à polícia que o agressor estava muito nervoso e, quando ela tentou acalmá-lo, também foi agredida.
Ferido, Romério Sales foi detido e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos, onde estava sob cuidados médicos e escolta policial. O acusado foi autuado pelo delegado de plantão por feminicídio e tentativa de homicídio.
Na manhã desta sexta-feira (15), ele teve alta e foi encaminhado para prestar depoimento na delegacia de Colatina.
TESTEMUNHA
Uma testemunha, moradora do prédio, informou à polícia que o casal estava em processo de separação. A vizinha, de 43 anos, disse que viu o momento em que a Zenilda de Souza subiu para o apartamento junto com a irmã para pegar o restante de seus pertences que estavam na casa, quando escutou uma gritaria e pedidos de socorro.
A testemunha também contou aos militares que, em certo momento, Zenilda chegou a pular de uma janela de aproximadamente quatro metros para tentar fugir das facadas do agressor.
Zenilda não havia registrado nenhuma ocorrência anterior ao crime contra o ex-marido. A Delegacia Especializadas de Atendimento à Mulher(DEAM) de Colatina irá investigar o caso.
SEPARAÇÃO
O genro de Zenilda de Souza, o motoboy Euzílio Washington Pitaguia Esmério contou que Romério e Zenilda tinham um relacionamento há quase um ano e moravam juntos no apartamento. Quando ele decidiu que queria a separação, sofreu ameaça.
Eles moravam juntos há quase um ano. Ele estava devendo algumas pessoas, aluguel, e a minha sogra disse que ele a estava mantendo presa e nem podia trabalhar. Ela quis separar porque não estava aguentando mais viver com ele e saiu de casa na terça-feira (12). Ela me falou que ele chegou a dizer no outro dia que iria pegar ela pelo cabelo, disse.
GENRO TENTOU SALVAR A SOGRA
Euzílio Esmério contou que a sogra pediu para ser levada até a casa para pegar alguns pertences que havia deixado no local.
A Zenilda pediu para eu e meu irmão, junto com a irmã dela, irmos lá na casa dela de carro, para pegar as roupas que ela havia deixado. Quando chegamos lá à noite, minha sogra pediu para esperarmos no carro e entrou somente com a irmã dela.
Ao chegar no apartamento, o genro contou que a irmã da vítima, Iracilda de Souza, chegou a ligar para dizer que estava tudo bem, mas logo em seguida ligou novamente para pedir socorro e dizer que as duas estavam sendo agredidas.
Iracilda me ligou quando chegou lá dentro para falar que estava tudo certo. Depois ligou de novo dizendo que ele estava esfaqueando minha sogra. Eu tentei segurá-la quando ela pulou a janela para se salvar, mas ela bateu no meu braço e caiu. Depois, eu meu irmão entramos na casa, lutamos com ele até que fosse desarmado. Ele tentou fugir, mas não deixamos até a chegada da polícia. Ele não falou nada com a gente. Até agora não sabemos o motivo dele ter feito isso, disse.
DEMORA NA LIBERAÇÃO DO CORPO
O genro, que foi realizar o reconhecimento da vítima com outros familiares, reclamou da demora na liberação do corpo da vítima.
O fato foi ontem (quinta) por volta de 19h e minha sogra foi levada para o SML e até agora, ao meio-dia, não foi liberada. É uma falta de respeito. Não tinha médico legista de plantão e, até as 9h30 de hoje, ainda não tinha chegado ninguém. Dói bastante, a gente fica vivendo essa angústia, finalizou.
Procurada, a Polícia Civil informou que a equipe do SML foi acionada na noite de quinta-feira (14) para realizar o transporte de um corpo no Hospital Silvio Avidos. Porém, ao chegar no local, foi informada que a documentação necessária para o procedimento ainda não estava concluída.
A Polícia Civil informa que o procedimento para liberação de corpos são realizados das 7h às 22h. Informa ainda que a família da vítima compareceu ao SML às 10h desta sexta-feira (15) e o médico legista já estava realizando os procedimentos de liberação de outros corpos que estavam sendo aguardamos pelas famílias, explicou, em nota.
O corpo de Zenilda foi liberado às 13 horas. O velório aconteceu na Igreja Assembleia em São Vicente e o enterro foi às 17 horas, no Cemitério São Vicente.
A Polícia Civil informa que o procedimento para liberação de corpos são realizados das 7h às 22h. Informa ainda que a família da vítima compareceu ao SML às 10h desta sexta-feira (15) e o médico legista já estava realizando os procedimentos de liberação de outros corpos que estavam sendo aguardamos pelas famílias, explicou, em nota.
O corpo de Zenilda foi liberado às 13 horas. O velório aconteceu na Igreja Assembleia em São Vicente e o enterro foi às 17 horas, no Cemitério São Vicente.