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Homem leva tiro ao sair de festa em Sooretama

A vítima saía de uma festa perto de casa quando foi atingido no abdômen

Publicado em 18 de Março de 2018 às 20:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2018 às 20:16
Hospital Geral de Linhares Crédito: Amabily Caliman
Um homem, de 35 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo ao sair de festa em Sooretama, região Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na madrugada deste domingo (18), no Centro da cidade.
O sobrinho da vítima disse à polícia que o tio saía de uma festa, próximo a residência onde moravam, mas ao passar pela esquina da Avenida Vista Alegre, um indivíduo efetuou os disparos que atingiram o abdômen da vítima.
Quando os militares chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares (HGL). O pai da vítima e o primo disseram que o homem não tinha desentendimento com ninguém.
O HGL informou que a vítima deu entrada no Hospital às 04h11 desta madrugada, mas não divulgou o estado de saúde do paciente.
INVESTIGAÇÃO
De acordo com a Polícia Civil (PC), ninguém foi detido e o caso vai seguir sob investigação.
Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo e anonimato são garantidos.

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