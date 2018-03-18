Homem leva tiro ao sair de festa em Sooretama

Hospital Geral de Linhares Crédito: Amabily Caliman

Sooretama, região Norte do Espírito Santo. Um homem, de 35 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo ao sair de festa em, região Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na madrugada deste domingo (18), no Centro da cidade.

O sobrinho da vítima disse à polícia que o tio saía de uma festa, próximo a residência onde moravam, mas ao passar pela esquina da Avenida Vista Alegre, um indivíduo efetuou os disparos que atingiram o abdômen da vítima.

Quando os militares chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares (HGL). O pai da vítima e o primo disseram que o homem não tinha desentendimento com ninguém.

O HGL informou que a vítima deu entrada no Hospital às 04h11 desta madrugada, mas não divulgou o estado de saúde do paciente.

INVESTIGAÇÃO

De acordo com a Polícia Civil (PC), ninguém foi detido e o caso vai seguir sob investigação.