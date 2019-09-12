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Homem fica ferido após cair de ponte em Colatina, no Noroeste do ES

Identificado apenas como Adão, ele foi socorrido pelos bombeiros e levado para hospital estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2019 às 15:25

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 15:25

Ponte Agenor Alves, também conhecida como "ponte de ferro", em Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Um homem caiu da Ponte Agenor Alves, também conhecida como “ponte de ferro”, que fica na cidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A queda, de uma altura de mais de três metros, aconteceu por volta das 16h desta quinta-feira (12). Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Sílvio Avidos.
Homem cai de ponte em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
A cena chamou a atenção de comerciantes locais e de pessoas que passavam por lá, mas ninguém soube informar o que aconteceu. A suspeita é de que o homem tenha caído por um vão que existe na grade de proteção da passarela de pedestres. O trecho fica em uma das extremidades da ponte, que liga os bairros de Adélia Giuberti e Esplanada.
Vão da grade de proteção pelo qual o homem deve ter caído Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Para tentar saber o estado de saúde do homem, o Gazeta Online entrou em contato com o Hospital Silvio Avidos, que informou não estar autorizado a passar informações sobre pacientes.
FALTA MANUTENÇÃO
Construída na década de 1930, a Ponte Agenor Alves já serviu de caminho para um antigo trem. No entanto, com o passar do tempo e a manutenção insuficiente, ela apresenta diversos problemas atualmente: buracos no piso, ferrugem em várias partes da estrutura e rachaduras nos acessos cimentados.
Visíveis aos olhos de todos, tem gente que evita passar por lá. A autônoma Paloma da Silva é um exemplo. “Eu tenho medo de cair, porque a ponte precisa de muitas melhorias, que precisavam ser feitas o mais rápido possível. Uma amiga minha também não gosta de passar por ela e eu mesma também não confio”, confessou.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina informou que uma licitação para recuperação da Ponte Agenor Alves está em andamento e que todos os trâmites para pintura e manutenção estão sendo providenciados. Além de garantir que todas as pontes receberam vistorias da Defesa Civil. No final do texto, a administração lamentou o ocorrido.

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