Homem fica ferido após cair de ponte em Colatina, no Noroeste do ES

Ponte Agenor Alves, também conhecida como "ponte de ferro", em Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A queda, de uma altura de mais de três metros, aconteceu por volta das 16h desta quinta-feira (12). Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Sílvio Avidos. Um homem caiu da Ponte Agenor Alves, também conhecida como “ponte de ferro”, que fica na cidade de, nodo Espírito Santo. A queda, de uma altura de mais de três metros, aconteceu por volta das 16h desta quinta-feira (12). Ele foi socorrido peloe levado ao Hospital Sílvio Avidos.

Homem cai de ponte em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

A cena chamou a atenção de comerciantes locais e de pessoas que passavam por lá, mas ninguém soube informar o que aconteceu. A suspeita é de que o homem tenha caído por um vão que existe na grade de proteção da passarela de pedestres. O trecho fica em uma das extremidades da ponte, que liga os bairros de Adélia Giuberti e Esplanada.

Vão da grade de proteção pelo qual o homem deve ter caído Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Para tentar saber o estado de saúde do homem, o Gazeta Online entrou em contato com o Hospital Silvio Avidos, que informou não estar autorizado a passar informações sobre pacientes.

FALTA MANUTENÇÃO

Construída na década de 1930, a Ponte Agenor Alves já serviu de caminho para um antigo trem. No entanto, com o passar do tempo e a manutenção insuficiente, ela apresenta diversos problemas atualmente: buracos no piso, ferrugem em várias partes da estrutura e rachaduras nos acessos cimentados.

Visíveis aos olhos de todos, tem gente que evita passar por lá. A autônoma Paloma da Silva é um exemplo. “Eu tenho medo de cair, porque a ponte precisa de muitas melhorias, que precisavam ser feitas o mais rápido possível. Uma amiga minha também não gosta de passar por ela e eu mesma também não confio”, confessou.

O QUE DIZ A PREFEITURA