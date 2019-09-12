Homem fica ferido após cair de ponte em Colatina, no Noroeste do ES

Um homem caiu da Ponte Agenor Alves, também conhecida como “ponte de ferro”, que fica na cidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A queda, de uma altura de mais de três metros, aconteceu por volta das 16h desta quinta-feira (12). Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Sílvio Avidos.
A cena chamou a atenção de comerciantes locais e de pessoas que passavam por lá, mas ninguém soube informar o que aconteceu. A suspeita é de que o homem tenha caído por um vão que existe na grade de proteção da passarela de pedestres. O trecho fica em uma das extremidades da ponte, que liga os bairros de Adélia Giuberti e Esplanada.
Para tentar saber o estado de saúde do homem, o Gazeta Online entrou em contato com o Hospital Silvio Avidos, que informou não estar autorizado a passar informações sobre pacientes.
FALTA MANUTENÇÃO
Construída na década de 1930, a Ponte Agenor Alves já serviu de caminho para um antigo trem. No entanto, com o passar do tempo e a manutenção insuficiente, ela apresenta diversos problemas atualmente: buracos no piso, ferrugem em várias partes da estrutura e rachaduras nos acessos cimentados.
Visíveis aos olhos de todos, tem gente que evita passar por lá. A autônoma Paloma da Silva é um exemplo. “Eu tenho medo de cair, porque a ponte precisa de muitas melhorias, que precisavam ser feitas o mais rápido possível. Uma amiga minha também não gosta de passar por ela e eu mesma também não confio”, confessou.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina informou que uma licitação para recuperação da Ponte Agenor Alves está em andamento e que todos os trâmites para pintura e manutenção estão sendo providenciados. Além de garantir que todas as pontes receberam vistorias da Defesa Civil. No final do texto, a administração lamentou o ocorrido.