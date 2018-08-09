Homem é preso tentando depositar R$ 500 em notas falsas em Pancas

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi detido nesta quarta-feira (8) tentando depositar cerca de R$ 500 em notas falsas em uma lotérica de Pancas, região Noroeste do Espírito Santo.
A proprietária da agência foi quem desconfiou da situação e acionou a Polícia Militar. Ao chegar no local, os militares autuaram o suspeito, que estava na companhia do filho de apenas quatro anos.
A abordagem policial chamou a atenção de pessoas que passavam pela lotérica. Uma vendedora, ao parar para acompanhar a ocorrência, acabou reconhecendo o acusado e informou aos militares que ela já teria sido vítima do homem em outras duas ocasiões na padaria onde trabalha.
As notas estavam na carteira do suspeito e, segundo a PM, todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia da cidade, que vai apurar o caso para tentar identificar se mais comércios da região já foram lesados.
Ao ser questionado pelos policiais, o homem informou que um indivíduo de Colatina, que ele não sabia informar o nome, lhe forneceu as notas falsas. O acusado foi encaminhado à delegacia de Pancas e a criança foi entregue para o Conselho Tutelar.