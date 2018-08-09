Homem é preso tentando depositar R$ 500 em notas falsas em Pancas

O homem foi detido com R$ 500 em notas falsas Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi detido nesta quarta-feira (8) tentando depositar cerca de R$ 500 em notas falsas em uma lotérica de Pancas, região Noroeste do Espírito Santo.

A proprietária da agência foi quem desconfiou da situação e acionou a Polícia Militar. Ao chegar no local, os militares autuaram o suspeito, que estava na companhia do filho de apenas quatro anos.

A abordagem policial chamou a atenção de pessoas que passavam pela lotérica. Uma vendedora, ao parar para acompanhar a ocorrência, acabou reconhecendo o acusado e informou aos militares que ela já teria sido vítima do homem em outras duas ocasiões na padaria onde trabalha.

As notas estavam na carteira do suspeito e, segundo a PM, todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia da cidade, que vai apurar o caso para tentar identificar se mais comércios da região já foram lesados.