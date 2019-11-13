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Em flagrante

Homem é preso após roubar carro e ferir motorista com machado em Colatina

A vítima foi agredida na região da cabeça e socorrida para o hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 13:47

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 13:47

O suspeito foi detido dentro de um trem de passageiros quando tentava fugir para Vitória Crédito: Polícia Militar / Divulgação
Um homem identificado como Edson Amorin, de 52 anos, foi preso suspeito de roubar um veículo e agredir o proprietário com um golpe de machado. O crime aconteceu nesta terça-feira (13), na cidade de Colatina, no Noroeste do Estado. A vítima,  atingida na região da cabeça, foi socorrida em estado grave para o Hospital Silvio Avidos
Segundo a Polícia Militar, o suspeito relatou que após uma discussão ficou bastante alterado, se apossou de um machado e desferiu um golpe na cabeça da vítima. Logo após o crime, Edson pegou as chaves do carro, um Fiat Strada, e fugiu para o Bairro Bela Vista, onde abandonou o automóvel em um local conhecido como Beco da Morte, e escondeu as chaves em uma rua próxima.
A PM fez buscas na tentativa de localizar o autor do crime. Testemunhas contaram que o acusado havia embarcado em um trem de passageiros, no distrito de Itapina, com o objetivo de fugir para Vitória.
Policiais foram até a estação ferroviária e aguardaram a chegada do trem. Eles fizeram buscas pelos vagões e acabaram encontrando o acusado. Ele foi detido e encaminhado para a 15ª Delegacia regional de Colatina. O veículo foi recuperado e também foi levado para a delegacia.
Em nota, a Polícia Civil informou que Edson Amorim foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e encaminhado ao sistema prisional.

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