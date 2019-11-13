Homem é preso após roubar carro e ferir motorista com machado em Colatina

O suspeito foi detido dentro de um trem de passageiros quando tentava fugir para Vitória Crédito: Polícia Militar / Divulgação

Um homem identificado como Edson Amorin, de 52 anos, foi preso suspeito de roubar um veículo e agredir o proprietário com um golpe de machado. O crime aconteceu nesta terça-feira (13), na cidade de Colatina , no Noroeste do Estado. A vítima, atingida na região da cabeça, foi socorrida em estado grave para o Hospital Silvio Avidos

Segundo a Polícia Militar, o suspeito relatou que após uma discussão ficou bastante alterado, se apossou de um machado e desferiu um golpe na cabeça da vítima. Logo após o crime, Edson pegou as chaves do carro, um Fiat Strada, e fugiu para o Bairro Bela Vista, onde abandonou o automóvel em um local conhecido como Beco da Morte, e escondeu as chaves em uma rua próxima.

A PM fez buscas na tentativa de localizar o autor do crime. Testemunhas contaram que o acusado havia embarcado em um trem de passageiros, no distrito de Itapina, com o objetivo de fugir para Vitória.

Policiais foram até a estação ferroviária e aguardaram a chegada do trem. Eles fizeram buscas pelos vagões e acabaram encontrando o acusado. Ele foi detido e encaminhado para a 15ª Delegacia regional de Colatina. O veículo foi recuperado e também foi levado para a delegacia.