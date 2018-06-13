Homem é preso após pular de carro roubado durante fuga em São Mateus

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

Um homem suspeito de dirigir um veículo roubado protagonizou uma verdadeira cena de filme de ação ao ser perseguido pela polícia. No trajeto, Erivaldo Felipe Santos, 35 anos, chegou a invadir a contramão e pulou do carro em movimento até ser preso em São Mateus, no Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, policiais desconfiaram do veículo Chevrolet Ônix que seguia do trevo do bairro Ribeirão, no sentido BR-101, em Linhares, na tarde de terça-feira (12).

Ao verificarem a placa junto ao sistema, foi constatado que o carro estava com restrição de furto/roubo.

Policiais em uma viatura deram ordem de parada a Erivaldo, mas ele não obedeceu e iniciou uma tentativa de fuga tomando em direção à BR 101.

PULOU DO CARRO EM MOVIMENTO

Na tentativa de não ser abordado, Erivaldo realizou várias manobras perigosas de ultrapassagem em local não permitido, invadiu a contramão e chegou a ficar na direção de um ônibus, que precisou desviar do veículo.

Ao ser interceptado por uma viatura, no bairro Seac, Erivaldo fez uma manobra de risco conhecida como "cavalo de pau" e retornou entrando em uma estrada de chão, mas ao perceber que a viatura policial estava bem próxima dele, abriu a porta do veículo, pulou uma cerca de arame farpado e começou a correr em um matagal.

Porém, devido várias a quedas que sofreu, foi detido pelos militares. Erivaldo disse à PM que iria levar o veículo para Linhares e receberia um valor de R$ 1 mil pelo serviço, mas não sabia informar quem lhe ofereceu o serviço.

Após buscas no interior do veículo, não foi encontrado nada de ilícito com o suspeito. Erivaldo foi detido e encaminhado para o DPJ de São Mateus.

POLÍCIA CIVIL

A assessoria da Polícia Civil informou que Erivaldo foi autuado pelo crime de receptação e no artigo 309 da Lei de Trânsito, por dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

Ele foi encaminhado ao presídio.