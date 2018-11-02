Homem é preso após furtar objetos de banco em São Mateus

CDP de São Mateus Crédito: Divulgação/Prefeitura de São Mateus

Um homem de 34 anos foi preso após furtar vários objetos de um banco, em

, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), os funcionários encarregados pelo monitoramento de um banco, localizado no Centro do município, avistaram um indivíduo em atitude suspeita que havia entrado estabelecimento, na noite de quinta-feira (01), e chamaram a polícia.

Quando os militares chegaram ao local, o suspeito Nerisvaldo Moreira dos Santos, tentou pular para fora do banco, carregando várias sacolas. Ao ser abordado e questionado por estar no interior do estabelecimento, o suspeito não soube informar.

Nas sacolas que ele carregava, foram encontradas uma garrafa de café, uma misteira, uma caixa de som, dois celulares, um modem e uma sacola de ferramentas que, de acordo com a polícia, pode ter sido usada para arrombar a porta de vidro do banco.

Um funcionário do banco reconheceu o material que o suspeito havia furtado, como sendo produtos pertencentes ao estabelecimento. Ao consultarem o sistema, os policiais identificaram que Nerisvaldo dos Santos tinha um mandado de prisão em aberto.