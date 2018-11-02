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Homem é preso após furtar objetos de banco em São Mateus

Um funcionário do banco reconheceu o material que o suspeito havia furtado, como sendo produtos pertencentes ao estabelecimento

Publicado em 02 de Novembro de 2018 às 20:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2018 às 20:23
CDP de São Mateus Crédito: Divulgação/Prefeitura de São Mateus
Um homem de 34 anos foi preso após furtar vários objetos de um banco, em
São Mateus
, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), os funcionários encarregados pelo monitoramento de um banco, localizado no Centro do município, avistaram um indivíduo em atitude suspeita que havia entrado estabelecimento, na noite de quinta-feira (01), e chamaram a polícia.
Quando os militares chegaram ao local, o suspeito Nerisvaldo Moreira dos Santos, tentou pular para fora do banco, carregando várias sacolas. Ao ser abordado e questionado por estar no interior do estabelecimento, o suspeito não soube informar. 
Nas sacolas que ele carregava, foram encontradas uma garrafa de café, uma misteira, uma caixa de som, dois celulares, um modem e uma sacola de ferramentas que, de acordo com a polícia, pode ter sido usada para arrombar a porta de vidro do banco.
Um funcionário do banco reconheceu o material que o suspeito havia furtado, como sendo produtos pertencentes ao estabelecimento. Ao consultarem o sistema, os policiais identificaram que Nerisvaldo dos Santos tinha um mandado de prisão em aberto.
O suspeito foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para a 18º Delegacia Regional de São Mateus. De acordo com a Polícia Civil, Nerisvaldo dos Santos foi autuado por furto e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.  

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