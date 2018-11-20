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Crueldade

Homem é morto a tiros em Jaguaré

Logo após os disparos, os criminosos ainda utilizaram dois blocos de pedra para bater na cabeça da vítima

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 20:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 20:44
Crédito: Divulgação
Um homem de 43 anos morreu após ser atingido por seis tiros e pedradas em Jaguaré, região Norte do Estado. Logo após os disparos, os criminosos ainda utilizaram dois blocos de pedra para bater na cabeça da vítima.
De acordo com a Polícia Militar, os militares foram informados de que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo no local conhecido como "Beco do Machado", ao lado de um bar no distrito de Fátima, na zona rural do município.
No local, os policiais fizeram contato com a esposa da vítima, que relatou que estava com o marido no momento em que eles foram surpreendidos por dois indivíduos à pé e com os rostos cobertos por um capuz. Ao se aproximarem, teriam efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção a seu companheiro.
Logo após os disparos, os criminosos ainda utilizaram dois blocos de pedra para bater na cabeça da vítima e fugiram. A esposa não soube informar aos militares quantos disparos foram efetuados pelos bandidos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. 
A mulher relatou ainda aos militares que o casal estava morando há dois anos na Bahia e teria vindo ao município poucas horas antes, para visitar a filha e outros familiares e não tinha conhecimento de quem possa ter cometido o crime.
APREENSÃO 
Durante o atendimento da ocorrência, os militares do 2ºBPM de Vila Valério avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, que ao perceberem a presença das viaturas, abandonaram o veículo e tentaram fugir à pé pelo mato. Os policiais conseguiram encontrar um dos indivíduos, um menor de 17 anos, que estava com um revólver calibre 38, e durante a apreensão confessou ter cometido o crime contra a vítima em Jaguaré.
Ao ser questionado o motivo, o adolescente declarou que a vitima, que tinha passagem pela polícia, era ladrão, cagoete e traficante. A assessoria da Polícia Civil informou que o adolescente vai responder pelos atos infracionais análogos a homicídio consumado, roubo consumado e homicídio tentado e que ele será apresentado à justiça. 
Já o outro suspeito do homicídio, até o momento, não foi localizado e o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

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