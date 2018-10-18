Homem é esfaqueado pela esposa em São Mateus

Um homem de 42 anos foi esfaqueado na própria casa no bairro Pedra DÁgua, em, região Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (18). A suspeita pela tentativa do homicídio é a esposa da vítima, segundo a. Ele foi socorrido e está internado em um hospital da cidade.

De acordo com a PM, os militares se deslocaram ao local para atender uma suposta ocorrência de furto na qual o homem foi esfaqueado. Ao chegar na casa, ojá havia realizado o socorro e o levado ao Hospital Roberto Silvares.

No hospital, os policiais foram informados que o homem foi ferido pela própria esposa. A PM voltou para a residência da vítima para procurar a suspeita. A casa estava aberta e os militares encontraram rastros de sangue nos cômodos do local. A acusada não estava no local e havia indícios de que fugiu. Buscas foram realizadas na região, mas a mulher não foi encontrada. Ainda segundo a Polícia Militar, existe um histórico com diversas ocorrências de violência doméstica envolvendo o casal.