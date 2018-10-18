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Violência doméstica

Homem é esfaqueado pela esposa em São Mateus

Há um histórico de ocorrências de violência doméstica envolvendo o casal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 19:33

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 19:33

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Um homem de 42 anos foi esfaqueado na própria casa no bairro Pedra DÁgua, em São Mateus, região Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (18). A suspeita pela tentativa do homicídio é a esposa da vítima, segundo a Polícia Militar. Ele foi socorrido e está internado em um hospital da cidade.
De acordo com a PM, os militares se deslocaram ao local para atender uma suposta ocorrência de furto na qual o homem foi esfaqueado. Ao chegar na casa, o Corpo de Bombeiros já havia realizado o socorro e o levado ao Hospital Roberto Silvares.
No hospital, os policiais foram informados que o homem foi ferido pela própria esposa. A PM voltou para a residência da vítima para procurar a suspeita. A casa estava aberta e os militares encontraram rastros de sangue nos cômodos do local. A acusada não estava no local e havia indícios de que fugiu. Buscas foram realizadas na região, mas a mulher não foi encontrada. Ainda segundo a Polícia Militar, existe um histórico com diversas ocorrências de violência doméstica envolvendo o casal.
Procurada, a Polícia Civil informou que não houve detidos até o momento. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Outras informações ainda não serão repassadas para não atrapalhar a apuração. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos, avisa a PC em nota.

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