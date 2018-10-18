Homem é esfaqueado pela esposa em São Mateus

Um homem de 42 anos foi esfaqueado na própria casa no bairro Pedra DÁgua, em São Mateus, região Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (18). A suspeita pela tentativa do homicídio é a esposa da vítima, segundo a Polícia Militar. Ele foi socorrido e está internado em um hospital da cidade.
De acordo com a PM, os militares se deslocaram ao local para atender uma suposta ocorrência de furto na qual o homem foi esfaqueado. Ao chegar na casa, o Corpo de Bombeiros já havia realizado o socorro e o levado ao Hospital Roberto Silvares.
No hospital, os policiais foram informados que o homem foi ferido pela própria esposa. A PM voltou para a residência da vítima para procurar a suspeita. A casa estava aberta e os militares encontraram rastros de sangue nos cômodos do local. A acusada não estava no local e havia indícios de que fugiu. Buscas foram realizadas na região, mas a mulher não foi encontrada. Ainda segundo a Polícia Militar, existe um histórico com diversas ocorrências de violência doméstica envolvendo o casal.
Procurada, a Polícia Civil informou que não houve detidos até o momento. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Outras informações ainda não serão repassadas para não atrapalhar a apuração. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos, avisa a PC em nota.