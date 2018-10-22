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Versões para o caso

Homem é esfaqueado durante briga em Linhares

Há duas versões para o caso: a de que a mulher feriu o marido e a de que ele se envolveu em uma briga com outro homem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 11:32

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 11:32

Delegacia Regional de Linhares, onde acusados de estupro ficaram presos Crédito: Loreta Fragionato
Um homem de 46 anos foi esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (22) em Linhares, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegar ao local, no bairro Santa Cruz, a vítima estava com alguns cortes pelo corpo.
Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Geral de Linhares (HGL).
VERSÃO DA ESPOSA
A esposa da vítima, de 36 anos, que estava no local, contou aos militares que os dois entraram em uma discussão e que o seu esposo tentou agredi-la. 
A mulher afirmou que, para se defender, pegou duas facas e desferiu golpes em várias partes do corpo do marido.
Os militares informaram que a acusada tinha várias lesões de mordidas nas mãos, feitas pela vítima.
A própria mulher informou que havia enterrado as duas facas no quintal da sua casa.
Os policiais localizaram os objetos, a mulher e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Linhares.
POLÍCIA CIVIL
Na delegacia, a Polícia Civil de Linhares informou que a vítima e o acusado foram ouvidos e deram outra versão. O marido informou que estava bebendo em um bar com a mulher, quando um homem assediou sua esposa e o casal discutiu.
O marido disse ainda que foi tirar satisfações com o homem e teria sido esfaqueado no nariz e no peito e chegou em casa ferido. A esposa negou que sofreu agressões do marido, como havia dito inicialmente para a PM. O casal não quis fazer exames de lesões corporais e também não quis representar a tentativa de homicídio contra ninguém. Após serem ouvidos, os dois foram liberados.
Homem é esfaqueado durante briga em Linhares

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