Homem é encontrado morto em fazenda de Colatina

Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves

Colatina, região Noroeste do Estado. O corpo de Manoel Coelho Nunes estava caído no chão da área de serviço de uma casa, localizada no distrito de São João Pequeno. Um homem, de 36 anos, foi encontrado morto, na fazenda onde trabalhava, na manhã deste domingo (19), em, região Noroeste do Estado. O corpo de Manoel Coelho Nunes estava caído no chão da área de serviço de uma casa, localizada no distrito de São João Pequeno.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a esposa da vítima, de 43 anos, informou que havia saído da residência, na manhã de sábado (18), para procurar um carro para fazer a mudança do casal após o término do contrato de trabalho na fazenda. Ao voltar para o local, na manhã deste domingo (19), a mulher disse que se deparou com o seu companheiro morto.

O gerente da propriedade acionou a PM.

Testemunhas contaram que a vítima fazia uso de drogas e bebida alcoólica e que, no Dia dos Pais, teve uma motocicleta roubada. Além disso, na noite anterior Manoel Nunes foi visto ingerindo bebida alcoólica em um boteco próximo ao local do crime.