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homicídio

Homem é encontrado morto em fazenda de Colatina

A perícia da Polícia Civil informou que a vítima teve várias perfurações por arma branca e aproximadamente três perfurações por arma de fogo

Publicado em 19 de Agosto de 2018 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2018 às 20:31
Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves
Um homem, de 36 anos, foi encontrado morto, na fazenda onde trabalhava, na manhã deste domingo (19), em Colatina, região Noroeste do Estado. O corpo de Manoel Coelho Nunes estava caído no chão da área de serviço de uma casa, localizada no distrito de São João Pequeno.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a esposa da vítima, de 43 anos, informou que havia saído da residência, na manhã de sábado (18), para procurar um carro para fazer a mudança do casal após o término do contrato de trabalho na fazenda. Ao voltar para o local, na manhã deste domingo (19), a mulher disse que se deparou com o seu companheiro morto. 
O gerente da propriedade acionou a PM.
Testemunhas contaram que a vítima fazia uso de drogas e bebida alcoólica e que, no Dia dos Pais, teve uma motocicleta roubada. Além disso, na noite anterior Manoel Nunes foi visto ingerindo bebida alcoólica em um boteco próximo ao local do crime.
A perícia da Polícia Civil esteve no local para recolher o corpo e informou que a vítima teve várias perfurações por arma branca e aproximadamente três perfurações por arma de fogo. O caso será investigado pela Polícia Civil de Colatina.

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