Homem é detido por estuprar filha da ex-mulher, de 12 anos, em Linhares

Testemunhas vão depor na delegacia de Linhares Crédito: Brunela Alves

Linhares, região Norte do Estado. Ele já foi padrasto da vítima. Um homem de 46 anos foi detido por suspeita de estuprar uma menina de 12 anos, em, região Norte do Estado. Ele já foi padrasto da vítima.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe da vítima denunciou o ex-companheiro, na manhã de sábado (18), após flagrar mensagens dele para a menina e ter a confirmação dos abusos pela adolescente. Ela informou aos militares que começou a desconfiar do homem, com quem esteve casada por sete anos, após ele ficar ligando e oferecendo presentes para a filha dela, uma adolescente de 12 anos, mesmo após a separação do casal.

MENSAGEM NO CELULAR

A mãe da adolescente disse aos policiais que, na sexta-feira (17), o suspeito mandou mensagens para o celular dela, mas endereçada à ex-enteada. O homem sabia quando a ex-mulher saía de casa e deixava o celular com a filha.

Segundo a PM, em uma das mensagens, o suspeito escreveu: "Minha gostosa, quero ficar com você, de verdade, para engravidar".

A mãe disse aos militares que chamou a filha para conversar e a menor confirmou que o suspeito a tinha beijado na boca, nos seios e havia tirado a sua calcinha. Quando perguntada se o ex-padrasto havia tentado algo mais, a vítima respondeu que sim.

Os militares informaram que, em outras mensagens, o suspeito chegou a perguntar se a adolescente queria fugir com ele para bem longe. Ele chegou até a combinar um encontro, no último sábado (18), para levá-la junto com os irmãos menores para a residência dele, no distrito de Povoação.

Diante das denúncias relatadas pela mãe, os policiais foram com ela até a uma agência de viagens de Linhares, onde encontraram o suspeito que esperava pelas crianças.