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estupro

Homem é detido por estuprar filha da ex-mulher, de 12 anos, em Linhares

Mãe da jovem descobriu abuso após ver mensagens do ex-companheiro para a filha, dizendo que queria engravidar a garota
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2018 às 17:18

Publicado em 19 de Agosto de 2018 às 17:18

Testemunhas vão depor na delegacia de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um homem de 46 anos foi detido por suspeita de estuprar uma menina de 12 anos, em Linhares, região Norte do Estado. Ele já foi padrasto da vítima.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe da vítima denunciou o ex-companheiro, na manhã de sábado (18), após flagrar mensagens dele para a menina e ter a confirmação dos abusos pela adolescente. Ela informou aos militares que começou a desconfiar do homem, com quem esteve casada por sete anos, após ele ficar ligando e oferecendo presentes para a filha dela, uma adolescente de 12 anos, mesmo após a separação do casal.
MENSAGEM NO CELULAR
A mãe da adolescente disse aos policiais que, na sexta-feira (17), o suspeito mandou mensagens para o celular dela, mas endereçada à ex-enteada. O homem sabia quando a ex-mulher saía de casa e deixava o celular com a filha.
Segundo a PM, em uma das mensagens, o suspeito escreveu: "Minha gostosa, quero ficar com você, de verdade, para engravidar".
A mãe disse aos militares que chamou a filha para conversar e a menor confirmou que o suspeito a tinha beijado na boca, nos seios e havia tirado a sua calcinha. Quando perguntada se o ex-padrasto havia tentado algo mais, a vítima respondeu que sim.
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ENCONTRO
Os militares informaram que, em outras mensagens, o suspeito chegou a perguntar se a adolescente queria fugir com ele para bem longe. Ele chegou até a combinar um encontro, no último sábado (18), para levá-la junto com os irmãos menores para a residência dele, no distrito de Povoação.
Diante das denúncias relatadas pela mãe, os policiais foram com ela até a uma agência de viagens de Linhares, onde encontraram o suspeito que esperava pelas crianças.
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Linhares. Procurada para saber se o homem foi autuado, a assessoria da Polícia Civil informou que não era possível verificar pois ocorrências do plantão anterior não ficam disponíveis no final de semana.

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